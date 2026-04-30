Este jueves pasadas las 9.30 se registró un trágico siniestro vial en la Ruta 17, en dirección a Rincón de los Sauces, donde un trabajador petrolero falleció por las heridas, mientras que otro fue derivado en grave estado.

Cuatro trabajadores se dirigían en una Toyota Hilux roja hacia un acto del Sindicato de Petroleros, previo al Día del Trabajador. A 30 kilómetros de Plaza Huincul chocaron contra un Renault Clio y posteriormente volcaron, quedando a metros de la calzada.

El conductor de la camioneta sufrió graves lesiones y quedó atrapado en el interior. Dos móviles de Bomberos de Plaza Huincul se dirigieron al lugar y debieron realizar las maniobras para rescatarlo.

Una vez retirado del vehículo, fue trasladado en código rojo al Hospital local. Lamentablemente horas después se confirmó que falleció por las lesiones. El acompañante también estaba grave y fue derivado de urgencia.

Quién era el trabajador fallecido

La víctima fue identificada como Abel Montero, de 53 años, trabajador de la empresa ENSI, quien vivía en Cutral Co. Los otros tres involucrados en el siniestro fueron asistidos y trasladados por personal de la ambulancia del Sanatorio Plaza Huincul.

Aún no se sabe exactamente cómo fue la mecánica del accidente ni el estado de salud oficial de los heridos.

Luego de la tragedia el Sindicato de Petroleros anunció la suspensión del evento al cual se dirigían los trabajadores en un auto particular. En conferencia de prensa, el secretario general del Sindicato, Marcelo Rucci, expresó el dolor:

"Estamos consternados por lo que sucede con un compañero que venía a un festejo. Esta era una iniciativa de los compañeros para que podamos festejar el Día del Trabajador todos juntos, los diferentes gremios. Lamentablemente sucedió lo que sucedió y, por supuesto, suspendemos el acto. Nos ponemos a disposición de la familia."