Una noche de un amistoso de fútbol entre amigos terminó convirtiéndose en una preocupante situación por un hecho de violencia, en el cual resultó herido un joven que sería menor de edad.

Ocurrió este lunes, durante un partido en las canchas al costado de la Ruta 22 en Roca, cuando uno de los participantes recibió un disparo de aire comprimido dentro de la cancha.

Según los testimonios de los que se encontraban en el lugar, el hecho sucedió durante uno de los últimos turnos y de forma sorpresiva. Sin saber de dónde ni quién, un disparo llegó hasta la pierna de quienes estaban jugando, hiriéndolo y provocando que salga de la cancha.

La secuencia quedó grabada por las cámaras instaladas en las canchas y rápidamente fue compartida entre los grupos de whatsapp donde advertían de esta situación.

Según se relató, podría tratarse de alguien que vive cerca o frecuenta la zona, ya que no es la primera vez que pasa y en ocasiones suelen escucharse insultos.

Desde el predio indicaron que han tenido quejas por ruidos molestos, a través del municipio, pero que han hecho caso e incluso se respetan los horarios en los que se brindan los turnos.

Por la gravedad del hecho la denuncia fue realizada en la Comisaría 48 de Roca y la Brigada de Investigaciones de la Policia de Río Negro junto al Ministerio Público Fiscal trabaja para encontrar al autor del disparo.