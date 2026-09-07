Un procedimiento policial permitió localizar y detener a una mujer que registraba un pedido de captura vigente en El Bolsón. La intervención se inició a partir de una comunicación recibida por el sistema 911 RN Emergencias, que informó sobre la presencia de la mujer en un comercio ubicado en la intersección de las calles Los Cipreses y Sfeir, en el barrio Usina.

Ante la alerta, personal de la Comisaría 12° se desplazó hasta el lugar. Al arribar, los efectivos identificaron a una persona cuyas características coincidían con la información aportada y procedieron a realizar la verificación correspondiente. La consulta permitió confirmar que sobre la mujer pesaba una orden de captura vigente, vinculada a una causa bajo requerimiento de la Fiscalía Descentralizada de El Bolsón.

Una vez constatada la medida judicial, el personal policial procedió a la detención de la mujer, quien quedó a disposición de la Justicia. El procedimiento se cumplió de acuerdo con las disposiciones legales y fue comunicado a las autoridades competentes para dar continuidad a las actuaciones.

La intervención refleja la importancia de la articulación entre el sistema 911 RN Emergencias, las unidades policiales y el Ministerio Público Fiscal para dar cumplimiento a las medidas judiciales vigentes. El operativo también pone en valor el rol de las recorridas preventivas y la respuesta inmediata ante alertas ciudadanas, que permiten fortalecer la seguridad en la comunidad y garantizar el cumplimiento de las órdenes judiciales.