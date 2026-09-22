Personal del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) de Junín de los Andes realizó un operativo de reconocimiento preventivo en los sectores de Tromen y Mamuil Malal, en las inmediaciones del volcán Lanín y del paso fronterizo con Chile.

La jornada incluyó el relevamiento de senderos y trochas, tareas de observación y la toma de medidas georreferenciales. Los efectivos se desplazaron tanto a pie como en vehículos tipo pick-up desde Junín de los Andes hacia distintos puntos de la zona cordillerana.

El procedimiento se desarrolló en coordinación con Gendarmería Nacional, que aportó conocimiento sobre el terreno y señaló sectores considerados vulnerables. La jornada finalizó sin novedades, según la información difundida por la Policía del Neuquén.

El operativo se concentró en sectores de difícil acceso

El reconocimiento tuvo como objetivo mejorar el conocimiento territorial de una zona que combina condiciones geográficas complejas con la presencia de un paso internacional hacia Chile.

Durante el recorrido, los integrantes del GEOP identificaron senderos y trochas existentes y realizaron mediciones para contar con una referencia más precisa de los distintos sectores.

El trabajo permite actualizar información sobre los accesos y caminos alternativos próximos al corredor fronterizo, un aspecto relevante para planificar futuras tareas preventivas y eventuales respuestas operativas.

La coordinación con Gendarmería fue parte central del procedimiento

El personal de Gendarmería Nacional acompañó las tareas y señaló puntos considerados vulnerables a partir de su conocimiento del área.

La articulación también permitió fortalecer los vínculos de trabajo entre los organismos que tienen responsabilidades en este sector de la provincia.

Además de la Policía y Gendarmería, intervienen en la zona organismos como Parques Nacionales y Migraciones, cada uno dentro de sus respectivas competencias.

El área del Lanín tiene relevancia fronteriza y turística

El sector de Mamuil Malal, también conocido como Tromen, conecta a Neuquén con la región chilena de La Araucanía. El acceso argentino se encuentra vinculado con la Ruta Provincial 60 y el Parque Nacional Lanín.

El corredor tiene además importancia para el tránsito entre Argentina y Chile y para la actividad turística de la región. En los últimos años, la Ruta Provincial 60 y el paso Mamuil Malal fueron objeto de obras de infraestructura, entre ellas la pavimentación del tramo que une el acceso al Parque Nacional Lanín con el límite internacional.

La importancia estratégica del corredor hace que su monitoreo no se limite al tránsito por el paso habilitado: también resulta relevante conocer los caminos y sectores próximos a la frontera.

Qué función cumple el relevamiento preventivo

El reconocimiento territorial permite disponer de información actualizada sobre accesos, senderos, trochas y puntos vulnerables.

En este caso, la Policía del Neuquén indicó que las tareas forman parte de las acciones preventivas destinadas a fortalecer la presencia y optimizar la capacidad de respuesta en sectores donde las condiciones del terreno pueden dificultar el desplazamiento.

No se informó sobre personas detenidas, procedimientos judiciales ni situaciones irregulares detectadas durante la jornada.

Una zona estratégica de Neuquén

El operativo se realizó en un corredor que concentra distintas actividades y responsabilidades estatales.

Por un lado, Mamuil Malal es uno de los pasos internacionales de Neuquén hacia Chile. Por otro, el área forma parte del entorno del Parque Nacional Lanín y constituye uno de los accesos cordilleranos vinculados con Junín de los Andes.

El paso también ha requerido en los últimos años intervenciones de infraestructura. Mejor Informado informó que la pavimentación de la Ruta Provincial 60 contempla los 12 kilómetros entre el portal de acceso al Parque Nacional Lanín y el límite con Chile.

Ese proceso modifica progresivamente las condiciones de circulación del corredor y vuelve relevante el seguimiento de los accesos y sectores próximos a la frontera.

Un trabajo que puede continuar

El relevamiento realizado por el GEOP constituye una tarea preventiva y de reconocimiento territorial. Su principal resultado es la incorporación de información sobre los senderos y trochas existentes en el área.

La articulación entre Policía del Neuquén, Gendarmería Nacional, Parques Nacionales y Migraciones permite, además, intercambiar información sobre un mismo territorio desde distintas responsabilidades operativas.

Por el momento, no se informaron novedades ni incidentes derivados del operativo. El trabajo realizado servirá como insumo para futuras tareas de prevención y reconocimiento en la zona fronteriza.