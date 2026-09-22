El Ministerio Público Fiscal (MPF) formuló cargos contra una pareja acusada de usurpar un terreno fiscal destinado a espacio verde en Rincón de los Sauces. La ocupación se mantuvo hasta este lunes, cuando ambos fueron desalojados por personal de la Policía provincial, con autorización judicial.

La acusación fue presentada este martes 22 de septiembre durante una audiencia realizada al mediodía en Rincón de los Sauces por las asistentes letradas Yesica Barbich y Cintia Moya, ante una jueza de garantías que intervino de manera remota.

Según la acusación fiscal, los imputados, identificados como D.A.S. y C.V., ocuparon de manera clandestina un inmueble ubicado en la intersección de Belgrano y Rawson, correspondiente al lote oficial 7, sección XXVII.

El MPF sostuvo que la pareja habría desarrollado la ocupación de manera oculta y progresiva, instalando construcciones en el predio sin solicitar autorización ni realizar ninguna gestión ante las autoridades municipales.

Un terreno reservado como espacio verde

Durante la audiencia, las representantes del MPF señalaron que el inmueble corresponde a tierra fiscal provincial y que, mediante la Ordenanza 2102/2019, el Concejo Deliberante de Rincón de los Sauces lo había reservado como espacio verde, estableciendo además la prohibición de su cesión u ocupación por particulares.

De acuerdo con la acusación, para concretar la ocupación los imputados levantaron en el lugar una construcción precaria de madera, nylon y chapa, además de un cerramiento perimetral con palos de madera, un horno de ladrillos y barro y un baño químico.

La pareja se habría instalado allí junto a su grupo familiar, impidiendo de esta manera, según planteó la Fiscalía, el uso y goce del espacio público.

Desalojo y formulación de cargos

La ocupación se extendió hasta el lunes 21 de septiembre, cuando, a pedido del Ministerio Público Fiscal y con autorización de una jueza de garantías, se concretó el desalojo del predio con intervención de efectivos de la Policía provincial.

La Fiscalía atribuyó a ambos imputados el delito de usurpación, en calidad de coautores. La jueza de garantías Carina Álvarez avaló finalmente la formulación de cargos contra la pareja.