Alerta en Parque Industrial: lo vieron caminar por los techos de las casas y terminó detenido

Un hombre de 39 años fue aprehendido en el barrio Parque Industrial de Neuquén, luego de que vecinos lo observaran desplazándose por los techos de varias viviendas. La intervención policial permitió localizarlo en el patio trasero de una casa, donde se investiga un presunto intento de ingreso.

El procedimiento ocurrió el sábado 10 de octubre, alrededor de las 21:45, cuando efectivos de la Comisaría 20° acudieron a un sector de la calle 3 tras recibir una alerta por un posible ilícito en curso.

Al llegar, los uniformados fueron informados por vecinos que habían visto a un hombre caminar por los techos de inmuebles linderos. Ante esta situación, desplegaron un rastrillaje por el sector hasta encontrar al sospechoso en el patio trasero de una vivienda identificada como casa 13.

Durante la intervención, los policías observaron una tijera para cortar césped incrustada en la puerta trasera de chapa de la propiedad, elemento que habría sido utilizado para intentar forzar el acceso. Poco después se presentó la propietaria de la vivienda, quien manifestó que no advertía faltantes de objetos, aunque constató daños en la puerta posterior.

El hombre fue aprehendido y se iniciaron las actuaciones judiciales correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar las circunstancias del presunto intento de ingreso a la vivienda