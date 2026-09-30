Lo amenazó con un cuchillo, le robó el celular, se escondió en un techo para que no lo atrapen, pero cayó por el GPS

Personal de la Comisaría 41° detuvo este martes a un hombre acusado de participar en un robo con arma blanca en el barrio Don Bosco III de la ciudad de Neuquén. La investigación avanzó rápidamente gracias al rastreo GPS de un teléfono celular sustraído durante el hecho. Esto permitió ubicar al sospechoso cuando intentaba ocultarse en los techos de una toma.

El GPS del celular fue clave para localizar al sospechoso

El procedimiento comenzó a partir de un requerimiento emitido por el Centro de Operaciones Policiales (COP), que alertó sobre una presunta riña en la zona de calle Chaneton y la avenida Bernardo Houssay.

Al llegar al lugar, los efectivos entrevistaron a un hombre que denunció haber sido víctima de un robo cometido por dos personas. Según relató, ambos lo amenazaron con un cuchillo y le robaron diversas pertenencias, entre ellas su teléfono celular.

Tras el episodio, vecinos del sector lograron retener a uno de los presuntos involucrados. Sin embargo, el sospechoso consiguió escapar antes de la llegada de la Policía y se refugió en los techos de viviendas ubicadas en una toma cercana.

Se escondió en los techos, pero terminó detenido

A partir de la geolocalización del celular robado, los uniformados pudieron determinar el lugar donde se encontraba el dispositivo. Con autorización de una vecina, ingresaron al sector señalado y realizaron un rastrillaje que culminó con la detención del sospechoso.

Durante el operativo, los efectivos encontraron distintos elementos que fueron reconocidos por la víctima como parte de las pertenencias robadas. Además, el damnificado identificó al detenido como uno de los autores del robo.

Interviene la Fiscalía de Robos y Hurtos

Una vez concretada la detención, se dio intervención a la Fiscalía de Robos y Hurtos, que dispuso la notificación de la detención del acusado y su traslado a la Comisaría 41°.

El hombre quedó alojado a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación para determinar las circunstancias del hecho y la posible participación de un segundo sospechoso. En tanto, los elementos recuperados fueron restituidos a su propietario.