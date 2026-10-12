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En el barrio Sayhueque

Con destornilladores e inhibidores: así intentaron robar una Toyota Hilux en Centenario

Al menos tres delincuentes llegaron en un Hyundai al barrio Sayhueque y trataron de llevarse una camioneta estacionada en Lugones y Suyai. Uno de ellos logró ingresar al vehículo, pero no pudo ponerlo en marcha y escapó.

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Por Redacción Policiales
Lunes, 12 de octubre de 2026 a las 07:51
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La camioneta Toyota Hilux se encontraba estacionada en las calles Leopoldo Lugones y Suyai. (Foto Centenario Digital)

Un grupo de al menos tres delincuentes intentó robar una camioneta Toyota Hilux estacionada en la intersección de las calles Leopoldo Lugones y Suyai, en el barrio Sayhueque de Centenario, durante la mañana del domingo 11 de octubre.

Según la información disponible, los sospechosos llegaron al sector a bordo de un Hyundai i30. Dos de ellos descendieron del vehículo y comenzaron a caminar por la cuadra, mientras el auto permanecía en las inmediaciones.

Minutos después, uno de los hombres, vestido con ropa oscura y gafas de sol, se acercó a la Hilux y comenzó a manipular la puerta con destornilladores. Se presume que también podrían haber utilizado inhibidores de alarma, ya que el sistema de seguridad no se habría activado cuando logró abrir el vehículo e ingresar.

Sin embargo, el intento de robo no llegó a concretarse. El sospechoso no consiguió poner en marcha la camioneta y finalmente escapó junto con sus cómplices.

Vecinos del barrio advirtieron que el Hyundai i30 había estado circulando por la zona desde temprano. Tras el frustrado intento de robo, no pudieron determinar hacia dónde huyeron los sospechosos

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