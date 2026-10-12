Un grupo de al menos tres delincuentes intentó robar una camioneta Toyota Hilux estacionada en la intersección de las calles Leopoldo Lugones y Suyai, en el barrio Sayhueque de Centenario, durante la mañana del domingo 11 de octubre.

Según la información disponible, los sospechosos llegaron al sector a bordo de un Hyundai i30. Dos de ellos descendieron del vehículo y comenzaron a caminar por la cuadra, mientras el auto permanecía en las inmediaciones.

Minutos después, uno de los hombres, vestido con ropa oscura y gafas de sol, se acercó a la Hilux y comenzó a manipular la puerta con destornilladores. Se presume que también podrían haber utilizado inhibidores de alarma, ya que el sistema de seguridad no se habría activado cuando logró abrir el vehículo e ingresar.

Sin embargo, el intento de robo no llegó a concretarse. El sospechoso no consiguió poner en marcha la camioneta y finalmente escapó junto con sus cómplices.

Vecinos del barrio advirtieron que el Hyundai i30 había estado circulando por la zona desde temprano. Tras el frustrado intento de robo, no pudieron determinar hacia dónde huyeron los sospechosos