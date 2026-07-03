Alerta en Ruta 7: un accidente movilizó a bomberos, policías y personal de Salud

Un accidente de tránsito se registró sobre la Ruta Provincial 7 este viernes, en el acceso a Bandurria Norte, en la provincia de Neuquén. Hasta el momento, la información oficial indica que el siniestro dejó daños materiales, aunque no se confirmó la existencia de personas heridas.

Tras el incidente, se desplegó un operativo con la participación de Bomberos Voluntarios, Policía de Neuquén y personal del sistema de Salud, que se dirigieron al lugar para asistir a los involucrados, asegurar la zona y evaluar las condiciones del tránsito.

Mientras continúan las tareas de emergencia, las autoridades solicitaron a quienes circulen por el sector reducir la velocidad, respetar las indicaciones del personal y extremar las medidas de precaución.

¿Qué se sabe hasta ahora?

La información oficial disponible indica que el accidente ocurrió sobre la Ruta Provincial 7, a la altura del ingreso a Bandurria Norte.

Hasta el cierre de esta nota:

No se informaron personas lesionadas.

Solo se reportaron daños materiales.

Las causas del siniestro aún no fueron difundidas oficialmente.

El operativo de asistencia continúa en desarrollo.

Las autoridades podrían brindar mayores precisiones una vez concluidas las tareas en el lugar.

El operativo de emergencia continúa sobre la Ruta 7

En la zona trabajan efectivos de Bomberos Voluntarios, Policía de Neuquén y personal sanitario.

El objetivo principal es asistir a los ocupantes de los vehículos involucrados, ordenar la circulación y garantizar condiciones seguras para el tránsito mientras se realizan las actuaciones correspondientes.

Hasta el momento no se informó si será necesario restringir totalmente la circulación, aunque sí se recomienda transitar con velocidad reducida.