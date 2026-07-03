Una camioneta Toyota Hilux que era buscada desde septiembre del año pasado fue encontrada en Cipolletti gracias a una cámara inteligente del sistema 911 RN Emergencias. El lector automático de patentes detectó el vehículo cuando circulaba por la ciudad, activó una alerta en el Centro de Monitoreo y, pocos minutos después, efectivos policiales la interceptaron y la secuestraron cuando se dirigía hacia Fernández Oro. El pedido de secuestro había sido emitido por la Comisaría 31° de Roca y permanecía vigente.

Todo comenzó a las 18:02, cuando una de las cámaras LPR, el sistema que reconoce automáticamente las patentes de los vehículos que pasan frente a sus lentes, instalada en la esquina de Maestro Espinoza y Mosconi registró el paso de una Toyota Hilux blanca. Lo que parecía un tránsito habitual cambió en cuestión de segundos.

Inmediatamente, los operadores del 911 RN Emergencias verificaron la información en las bases oficiales del DNRPA y del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP). La consulta confirmó que la camioneta tenía un pedido de secuestro vigente desde el 1 de septiembre de 2025, requerido por la Unidad Fiscal Temática 8 a través de la Comisaría 31° de Roca.

Con esa confirmación, el procedimiento se puso en marcha sin perder tiempo. Desde el 911 se alertó a los móviles que realizaban tareas de prevención en la zona y se aportó la ubicación precisa del vehículo para coordinar su búsqueda antes de que abandonara el sector. Minutos más tarde, efectivos de la Comisaría 4° de Cipolletti y de la BMA de Fernández Oro lograron localizar la camioneta sobre calle Maestro Espinoza, a pocos metros del Puente 83. Allí realizaron la interceptación sin que se registraran incidentes y procedieron al secuestro del rodado.

Al volante se encontraba un hombre de 41 años, quien quedó a pie después del secuestro de la camioneta con la que regresaba a Roca.