Un choque registrado pasadas las 11.40 de este miércoles, en Ruta 7, provocó que uno de los vehículos involucrados impacte contra el guardarrail.

Ocurrió en la zona del Cañadón de las Cabras, se trató de un roce entre una Volkswagen Saveiro y un Toyota Corolla derivó en un segundo impacto por parte de este vehículo.

Todo se registró sobre la mano Neuquén-Centenario, en plena bajada, y el auto tras el impacto inicial terminó haciendo un trompo y chocó contra el guardarrail. De acuerdo con lo que se supo, los conductores no sufrieron heridas.

En el lugar se hicieron presentes efectivos policiales de la Comisaría N°20 de Parque Industrial para ordenar la circulación.

En el Toyota se registraron importantes daños en la parte delantera y este quedó sobre parte del carril izquierdo dificultando el tránsito, mientras que la camioneta terminó atravesada con su frente apuntando en sentido contrario.