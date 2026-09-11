Un departamento de las 1200 Viviendas de Cipolletti, ubicado a pocos metros de un jardín infantil y escuelas primarias, fue allanado tras una investigación de dos meses realizada por la Delegación Toxicomanía y Leyes Especiales.

El procedimiento se concretó durante la noche de este jueves en un domicilio de la calle Manuel Estrada al 1800, donde se estableció que funcionaba un punto de comercialización de estupefacientes al menudeo.

Durante la pesquisa, el personal policial reunió información y pruebas vinculadas con la actividad investigada. Con esos elementos se solicitó una orden de allanamiento y requisa a la Justicia Federal, que fue autorizada por el juez de Garantías Hugo Greca. El operativo contó con la colaboración del Grupo Especial COER.

Como resultado, los efectivos secuestraron cocaína fraccionada en aproximadamente 200 dosis, marihuana, balanzas de precisión, dinero en efectivo y teléfonos celulares. Para los investigadores, estos elementos presentan características compatibles con una presunta actividad de comercialización de drogas.

En el procedimiento fueron identificados dos hombres, quienes quedaron vinculados a la investigación y fueron notificados de la formación de una causa por infracción a la Ley 23.737, conforme a las disposiciones del auxiliar fiscal Ferraris Berenguer, del Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal Federal de General Roca. La causa continúa en trámite mientras se analizan los elementos secuestrados y se profundiza la investigación para determinar responsabilidades.

Ante situaciones vinculadas con la venta de drogas, la comunidad puede realizar denuncias confidenciales al 0800-333-4124.