Personal policial de la División Estafas y Otras Defraudaciones, dependiente del Departamento Delitos Económicos de la Policía del Neuquén, realizó hoy (28/10) un allanamiento en el barrio Villa María de la ciudad capital, en el marco de una investigación por el uso no autorizado de una tarjeta de débito, mediante la cual se habrían efectuado extracciones de dinero superiores a $1.500.000.

La investigación se inició a partir de una denuncia radicada en Comisaría Primera, donde una persona manifestó haber detectado movimientos bancarios que no había realizado ni autorizado.

A partir de las tareas investigativas, que incluyeron requerimientos a la entidad bancaria, análisis de información, entrevistas, observaciones y tareas de inteligencia en fuentes abiertas, los efectivos lograron reunir elementos que permitieron solicitar una orden de allanamiento.

Durante el procedimiento, autorizado por la Justicia y realizado en coordinación con la Unidad Fiscal de Atención al Público y Asignación de Casos, se identificó a dos personas mayores de edad, se demoró a un hombre vinculado a la investigación y se secuestraron prendas de vestir consideradas de interés para la causa.