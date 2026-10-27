Dos hombres de 18 y 25 años fueron demorados el lunes 26 de octubre, en la ciudad de Neuquén, por su presunta participación en un intento de robo a una camioneta Toyota Hilux estacionada sobre calle San Martín. La intervención comenzó durante un patrullaje preventivo y contó con el aporte de un testigo y de las cámaras del Centro de Monitoreo.

El procedimiento fue realizado por personal de Bicipolicía y de la Comisaría Primera. Los sospechosos escaparon al advertir la presencia de los efectivos, pero fueron alcanzados cerca de las vías del ferrocarril, detrás del Patinódromo.

Durante la huida, los hombres se desprendieron de un destornillador, que fue secuestrado por los policías. Ambos fueron trasladados a una dependencia policial y quedaron a disposición de las diligencias correspondientes.

Cómo fue el intento de robo en Neuquén

El operativo comenzó alrededor de las 19:25 del lunes, cuando efectivos de Bicipolicía patrullaban la intersección de San Martín y Diagonal Alvear. En ese momento, observaron a dos hombres que, al advertir la presencia policial, emprendieron la huida.

Los agentes iniciaron un seguimiento y lograron interceptarlos en inmediaciones de las vías del ferrocarril, detrás del Patinódromo. Durante el recorrido, los sospechosos arrojaron un destornillador, que quedó secuestrado como parte del procedimiento.

Durante la huida, los hombres se desprendieron de un destornillador, que fue secuestrado.

Posteriormente, un testigo informó que había visto a ambos hombres intentando abrir una Toyota Hilux estacionada sobre calle San Martín. Según su declaración, no consiguieron acceder al vehículo.

Qué revelaron el testimonio y las cámaras de seguridad

Tras la intervención policial, la propietaria de la camioneta verificó el estado del rodado y no encontró faltantes ni daños visibles.

A ese dato se sumó el testimonio de una persona que habría observado la maniobra y el análisis de las imágenes del Centro de Monitoreo, cuyos operadores confirmaron que los dos hombres habrían intentado cometer el ilícito.

La información aportada por el testigo y los registros audiovisuales contribuyeron a reconstruir lo ocurrido y a respaldar la intervención policial.

Las cámaras y los patrullajes, claves en otros procedimientos

El episodio se suma a otros casos registrados en la ciudad de Neuquén en los que la intervención policial y los sistemas de videovigilancia permitieron detectar presuntos intentos de robo de vehículos.

En agosto, por ejemplo, dos hombres fueron demorados luego de que se detectara un presunto intento de forzar un automóvil en el centro neuquino. En septiembre, otro procedimiento permitió interceptar a un sospechoso que habría intentado abrir vehículos y que, durante la fuga, arrojó una riñonera con un presunto inhibidor de señal.

Estos antecedentes muestran distintas modalidades investigadas en la ciudad y el papel que pueden cumplir las cámaras para alertar a los efectivos y aportar registros a una investigación. Sin embargo, no hay información que permita vincular a los hombres demorados este lunes con esos episodios anteriores.