Personal policial de Comisaría 21° demoró durante la tarde del sábado 3 de octubre a dos personas en el barrio Melipal, en el marco de una investigación por una presunta estafa vinculada al uso de tarjetas bancarias sustraídas del interior de un vehículo.

Tras la denuncia, los efectivos analizaron registros de cámaras de seguridad de un comercio, lo que permitió identificar a las personas presuntamente involucradas.

Posteriormente se desplegó un patrullaje preventivo que permitió localizar y demorar a ambas, quienes fueron trasladadas dependencia policial.

Del procedimiento tomó conocimiento el área de Delitos Económicos y el Centro de Operaciones Policiales (COP) para continuar con las diligencias que correspondan por el presunto delito.