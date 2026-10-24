Un hombre de nacionalidad china fue detenido en el barrio porteño de Monserrat, donde encontraron $255.503.840, 2.200 dólares y numerosos dispositivos electrónicos durante una investigación por presuntas estafas bancarias y a billeteras virtuales denunciadas en Chubut. Los procedimientos se realizaron en dos propiedades de la calle Moreno al 1700, a partir de una causa iniciada en Puerto Madryn.

En los inmuebles había 22 teléfonos celulares, una tablet, un pendrive, tres notebooks, una computadora de escritorio y 13 blísteres de tarjetas SIM. El dinero y los equipos quedaron a disposición de la Justicia para continuar con la investigación.

Una denuncia en Chubut permitió seguir el rastro del dinero

La investigación comenzó cuando una persona denunció haber sido víctima de una estafa. A partir de ese caso, los investigadores detectaron el uso de cuentas bancarias y billeteras virtuales que, según la hipótesis de la causa, servían para recibir y transferir dinero de origen ilícito.

Estas cuentas se conocen como "cuentas mula" porque pueden utilizarse para mover fondos entre distintas personas o plataformas y dificultar el seguimiento del dinero. Los investigadores detectaron que varias habían sido creadas desde un mismo lugar. Esa pista los llevó a revisar propiedades que podrían estar relacionadas con las maniobras denunciadas.

Los procedimientos estuvieron a cargo de la División Investigaciones Tecnológicas Especiales de la Policía de la Ciudad, por pedido de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital de Puerto Madryn. También intervino el Juzgado Nacional en lo Penal de Rogatorias.

La investigación incluyó operativos en distintos puntos del país

La causa más amplia incluyó 50 allanamientos y 20 detenciones en distintos puntos de Argentina. Dos de esas detenciones se concretaron en la Ciudad de Buenos Aires, aunque la información disponible no precisa si todos los procedimientos estuvieron vinculados con los dos inmuebles de Monserrat.

El fiscal Fernando Rivarola, de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital de Puerto Madryn, está a cargo de la investigación. El hombre detenido quedó a disposición de la Justicia, mientras se analiza la información que podrían aportar el dinero y los dispositivos encontrados para determinar cómo funcionaban las maniobras y quiénes participaron.