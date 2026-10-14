¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Logo Am2022
PUBLICIDAD
Un botín de bicicletas

Allanamiento en Neuquén por el robo de un auto: demoraron a cinco personas y secuestraron bicicletas

Un allanamiento realizado durante la madrugada de este miércoles en calle Reconquista, casi Pirker, terminó con cinco personas demoradas en Neuquén. El procedimiento estaría vinculado con el robo de un Volkswagen ocurrido en Valle Encantado al 1800, que luego chocó en calle Godoy.

Agregar Mejorinformado en
Agrega Mejorinformado a tus medios preferidos en Google

Por Redacción Policiales
Miércoles, 14 de octubre de 2026 a las 08:33
PUBLICIDAD
La Policía desplegó un operativo en una vivienda de la capital neuquina y demoró a cinco personas. Foto: Mejor Informado.

Un allanamiento se llevó adelante durante la madrugada de este miércoles 14 de octubre en una vivienda ubicada sobre calle Reconquista, casi Pirker, en la ciudad de Neuquén. El procedimiento está vinculado con un robo ocurrido el pasado 6 de octubre en una propiedad de Valle Encantado al 1800, donde sustrajeron un Volkswagen que posteriormente apareció involucrado en un choque en calle Godoy.

Según pudo adelantar el móvil de AM550, el operativo comenzó durante las primeras horas de la mañana y contó con la intervención de efectivos policiales. En el lugar, cinco personas fueron demoradas y esposadas, mientras se desarrollaban las actuaciones correspondientes.

Foto: Mejor Informado.

Durante el procedimiento, los efectivos también encontraron varias bicicletas en la vivienda. Pasadas las 8, las cinco personas fueron retiradas del lugar y trasladadas por la Policía, mientras que los rodados también fueron secuestrados.

Foto: Mejor Informado.

El despliegue generó movimiento en la zona durante la madrugada, con la presencia de personal policial y el traslado de los demorados. Según la información relevada en el lugar, las personas fueron sacadas de la vivienda con lo puesto.

Foto: Mejor Informado.

La investigación busca establecer la relación entre el allanamiento y el robo del Volkswagen ocurrido en Valle Encantado. Por el momento, resta conocer más detalles oficiales sobre el resultado del procedimiento y la situación judicial de las cinco personas demoradas.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD