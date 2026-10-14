Un allanamiento se llevó adelante durante la madrugada de este miércoles 14 de octubre en una vivienda ubicada sobre calle Reconquista, casi Pirker, en la ciudad de Neuquén. El procedimiento está vinculado con un robo ocurrido el pasado 6 de octubre en una propiedad de Valle Encantado al 1800, donde sustrajeron un Volkswagen que posteriormente apareció involucrado en un choque en calle Godoy.

Según pudo adelantar el móvil de AM550, el operativo comenzó durante las primeras horas de la mañana y contó con la intervención de efectivos policiales. En el lugar, cinco personas fueron demoradas y esposadas, mientras se desarrollaban las actuaciones correspondientes.

Foto: Mejor Informado.

Durante el procedimiento, los efectivos también encontraron varias bicicletas en la vivienda. Pasadas las 8, las cinco personas fueron retiradas del lugar y trasladadas por la Policía, mientras que los rodados también fueron secuestrados.

Foto: Mejor Informado.

El despliegue generó movimiento en la zona durante la madrugada, con la presencia de personal policial y el traslado de los demorados. Según la información relevada en el lugar, las personas fueron sacadas de la vivienda con lo puesto.

Foto: Mejor Informado.

La investigación busca establecer la relación entre el allanamiento y el robo del Volkswagen ocurrido en Valle Encantado. Por el momento, resta conocer más detalles oficiales sobre el resultado del procedimiento y la situación judicial de las cinco personas demoradas.