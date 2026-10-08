Un vecino de la ciudad de Neuquén advirtió que le habían robado la billetera mientras se encontraba en su lugar de trabajo, pero el problema no terminó ahí. Además del dinero y sus documentos personales, llevaba varias tarjetas de crédito y, poco después, comenzaron a llegarle notificaciones de compras que habían sido realizadas con ellas.

Al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, el damnificado dio aviso a la Policía y realizó la denuncia correspondiente. La situación permitió poner en marcha una investigación para intentar determinar quiénes habían tomado la billetera y quiénes estaban utilizando las tarjetas.

En menos de 24 horas, la Policía dio con los sospechosos vinculados al robo y las compras.

La denuncia quedó en manos de efectivos de la División Robos y Hurtos, dependiente del Departamento Delitos contra la Propiedad y Leyes Especiales de la Dirección Delitos Neuquén. Con intervención de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos, los investigadores comenzaron a reunir información sobre el robo y las compras realizadas posteriormente.

La investigación avanzó rápido

En pocas horas, los investigadores lograron reunir elementos que permitieron orientar la pesquisa hacia dos personas. Se trata de un hombre de 24 años y una mujer de 26, quienes quedaron vinculados a la causa tanto con la sustracción de la billetera como con la utilización de las tarjetas de crédito.

El resultado llegó antes de que pasaran 24 horas desde el inicio de la investigación. Durante el allanamiento, los efectivos encontraron y secuestraron la billetera, la documentación personal y varias de las tarjetas de crédito que pertenecían al damnificado.

De esta manera, un robo que comenzó con la desaparición de una billetera y continuó con una seguidilla de compras realizadas con tarjetas terminó con los elementos recuperados y dos personas identificadas. La investigación continúa bajo intervención de la Justicia para determinar cómo ocurrió el hecho y establecer las responsabilidades correspondientes.