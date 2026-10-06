Intentaban abrir autos en la madrugada: un ladrón fue atrapado con herramientas y otro estrelló un vehículo robado

Dos hombres fueron detenidos durante la madrugada de este martes 6 de octubre en el oeste de Neuquén, luego de que fueran denunciados por intentar abrir autos estacionados. Uno de ellos fue encontrado con herramientas que habían sido robadas, mientras que el otro ingresó a una vivienda, tomó las llaves de un vehículo y escapó en el auto, que minutos después chocó contra otro vehículo.

El hecho comenzó alrededor de las 2.20, cuando la Policía recibió un aviso sobre dos personas que estarían intentando abrir vehículos estacionados en la vía pública. Personal de la Comisaría 21° se dirigió hasta el lugar para intentar localizar a los sospechosos.

Al llegar, los efectivos encontraron a uno de los hombres con una soldadora que había sido robada momentos antes. El propietario reconoció la herramienta, por lo que fue recuperada.

Mientras los policías intervenían en el lugar, el segundo sospechoso ingresó a una vivienda cercana y se llevó las llaves de acceso y de un vehículo que estaba estacionado en las inmediaciones. Con esa información, se inició la búsqueda del automóvil.

Persecución en la madrugada

El vehículo fue localizado minutos después y comenzó un seguimiento que terminó en la esquina de avenida del Trabajador y Godoy, donde el auto robado chocó contra otro vehículo.

Después del impacto, el conductor bajó del auto e intentó escapar corriendo, pero fue alcanzado por los policías a pocos metros del lugar y quedó detenido. Durante el procedimiento también fueron recuperadas una sierra circular y un taladro, que habrían sido robados previamente y luego descartados en un sector cercano.

Los dos hombres quedaron a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación para determinar su participación en los distintos hechos ocurridos durante la madrugada.