El robo de un Citroën C3 Picasso quedó registrado durante la madrugada del domingo 4 de octubre en Plottier, cuando un delincuente logró abrir un vehículo estacionado, superar su sistema de seguridad y ponerlo en marcha en menos de 15 segundos.

El hecho ocurrió en el sector del barrio Caminos del Sol y fue registrado por cámaras de seguridad particulares. Las imágenes muestran que el sospechoso no actuó solo: llegó a bordo de una Ford Ranger gris con cúpula, desde la que descendió antes de dirigirse hacia los vehículos estacionados.

Según la secuencia difundida por vecinos, el automóvil comenzó a emitir la alarma apenas fue abierto. Sin embargo, el delincuente consiguió silenciarla y escapar con el Citroën, seguido inmediatamente por la camioneta que habría funcionado como vehículo de apoyo.

Cómo fue el robo del Citroën en menos de 15 segundos

Las cámaras ubican el inicio de la secuencia a las 00:33 del domingo.

En las imágenes se observa a una Ford Ranger gris que se detiene en las inmediaciones del lugar. Un hombre desciende y camina directamente hacia un sector donde había cuatro vehículos estacionados.

Después de observar los automóviles, el sospechoso se concentra en el Citroën C3 Picasso negro.

Con herramientas, consigue acceder al vehículo y superar sus mecanismos de seguridad. Toda la maniobra se desarrolla en menos de 15 segundos, desde el momento en que comienza a intervenir sobre el automóvil hasta que logra ponerlo en marcha.

La alarma se activa cuando abre una de las puertas, pero el sistema permanece sonando durante un lapso muy breve. El delincuente consigue neutralizarla antes de iniciar la fuga.

La camioneta esperaba para facilitar la fuga

La secuencia registrada por las cámaras muestra otro elemento que llamó la atención de los vecinos: el delincuente tenía un vehículo de apoyo esperando en las inmediaciones.

Una vez que el Citroën arranca, realiza una maniobra en reversa y abandona el lugar. Detrás suyo aparece la Ford Ranger que había trasladado al sospechoso.

Ambos vehículos se alejan prácticamente juntos, en una secuencia que quedó registrada por las cámaras particulares instaladas en el sector.

La presencia de la camioneta permite reconstruir una modalidad en la que quien sustrae el automóvil no necesariamente necesita desplazarse solo ni resolver el escape después de cometer el robo.

¿Qué se sabe hasta ahora del robo?

Hasta el momento, la información aportada por los vecinos se basa principalmente en los registros de las cámaras de seguridad particulares.

Las imágenes permiten observar la secuencia del robo, el vehículo utilizado como apoyo y la dirección inicial de la fuga, pero con los datos disponibles no se puede confirmar la identidad de los involucrados ni establecer oficialmente si hubo personas demoradas o detenidas.

Tampoco se informó en la información difundida si el Citroën C3 Picasso fue recuperado.

Estos datos deberán ser determinados por la investigación policial y judicial correspondiente.

Las cámaras volvieron a ser una pieza clave

El caso vuelve a mostrar el valor que pueden tener las cámaras particulares para reconstruir robos de vehículos.

En junio, otro robo ocurrido en Plottier también quedó registrado por cámaras. En aquella oportunidad, tres hombres fueron observados mientras intentaban ingresar a una camioneta y posteriormente se alejaban caminando para evitar quedar vinculados directamente con el vehículo utilizado para llegar al lugar.

Más recientemente, en septiembre, vecinos de Plottier también aportaron registros fílmicos durante una investigación por intentos de robo en el Loteo Social II. Las imágenes fueron incorporadas a las actuaciones para determinar si los sospechosos estaban relacionados con otros hechos.

En este tipo de investigaciones, los registros permiten reconstruir horarios, recorridos, vehículos utilizados y posibles conexiones entre distintos episodios.

Un antecedente reciente sobre el robo de vehículos en la región

El robo de automóviles y camionetas también fue objeto de investigaciones específicas durante 2026.

En abril, el Departamento Sustracción de Automotores de Neuquén desarticuló una banda investigada por robos de vehículos y entraderas. La investigación había comenzado en febrero a partir de la sustracción de una camioneta en Plottier y detectó indicios de actuación coordinada entre varios sospechosos.

En esa causa, los investigadores analizaron una modalidad que incluía inhibidores, comunicación por radio y vehículos utilizados para facilitar los movimientos de la organización.

Esto no permite establecer una relación entre aquella investigación y el robo ocurrido el domingo en Caminos del Sol. Sin embargo, constituye un antecedente relevante para comprender por qué los investigadores suelen prestar especial atención a los vehículos de apoyo y a los movimientos coordinados registrados por cámaras.

La preocupación de los vecinos de Caminos del Sol

El nuevo robo generó preocupación entre residentes del sector, especialmente por la rapidez con la que fue sustraído el automóvil y por la aparente coordinación entre los vehículos involucrados.

A través de las redes sociales, vecinos reclamaron mayor presencia preventiva y respuestas ante los hechos de inseguridad que afectan a distintos sectores de Plottier.

El episodio también vuelve a poner en discusión la seguridad de los vehículos estacionados en la vía pública y las limitaciones que pueden tener incluso los sistemas de alarma frente a determinadas modalidades de robo.