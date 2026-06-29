La Justicia continúa investigando el hecho de violencia ocurrido el pasado 15 de mayo en un comercio del barrio El Mallín, en Villa La Angostura, donde una pelea entre varias personas terminó con un hombre gravemente herido tras recibir una puñalada.

La víctima sufrió una lesión debajo de las costillas que comprometió órganos internos y debió ser trasladada primero a San Martín de los Andes y luego a un centro de mayor complejidad en Neuquén. En un primer momento, uno de los sospechosos se presentó de manera voluntaria en la comisaría junto a su abogado, mientras la investigación avanzó para determinar cómo se produjo el ataque y la participación de cada uno de los involucrados.

Los antecedentes del presunto autor

Según informó Diario Andino, ahora se conoció un nuevo dato de la causa: uno de los jóvenes investigados por el apuñalamiento ya había sido condenado por la Justicia por distintos hechos de violencia. Se trata de un joven de 24 años que, en 2021, recibió una pena por amenazas y reiteradas desobediencias a una orden judicial.

La sentencia fue dictada el 7 de octubre de 2021 por el juez Diego Chavarría Ruiz, quien lo condenó a seis meses de prisión de ejecución condicional tras hallarlo responsable de los delitos de amenazas simples y desobediencia a una orden judicial, esta última cometida en cinco oportunidades.

De acuerdo con la información judicial, la condena fue el resultado de un juicio abreviado en el que admitió su responsabilidad por los hechos. Entre ellos figuraban amenazas y el incumplimiento reiterado de una prohibición de acercamiento impuesta por la Justicia.

Este antecedente que deberá ser confirmado compromete al sospechoso que se entregó tras el apuñalamiento ya que la situación del joven habría avanzado de amenazas y violencia hasta un hecho de ataque con arma blanca.

Por el momento la investigación continúa para determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados en el enfrentamiento en El Mallín.