Esta madrugada volvió a ser escenario de un violento episodio de inseguridad en Centenario. Una familia del barrio Eluney fue sorprendida por un grupo de delincuentes armados que irrumpió en su vivienda, agredió físicamente al dueño de casa, amenazó a su hijo y escapó con una camioneta que más tarde fue hallada abandonada.

El asalto ocurrió en una vivienda ubicada en la esquina de Cuba y Manuel Simón Paz. De acuerdo con el relato de vecinos del sector, al menos cinco jóvenes llegaron en un automóvil de color oscuro, ingresaron al domicilio y redujeron a quienes se encontraban en el interior.

Los delincuentes exigían dinero y las llaves de la camioneta. Aunque el propietario accedió a entregarlas, uno de los asaltantes le dio un culatazo en la cabeza que le provocó una herida cortante. En medio del ataque también tomaron del cuello a uno de sus hijos mientras continuaban buscando dinero dentro de la vivienda.

Después del robo, parte de la banda escapó en la camioneta de la familia y el resto huyó en el vehículo en el que había llegado. Horas más tarde, la camioneta fue encontrada abandonada en la zona de Parcelas. Según trascendió, del interior faltaba una importante suma de dinero que los delincuentes lograron llevarse.

Los vecinos denuncian una seguidilla de robos

El episodio profundizó la preocupación de las personas que viven en el barrio Eluney. Los vecinos sostienen que durante la última semana se registraron al menos seis robos y que varios de ellos ocurrieron con delincuentes ingresando directamente a las viviendas.

También recordaron otro hecho reciente en el que una mujer fue atacada dentro de su casa. Según relataron, los asaltantes la golpearon con una silla y la víctima logró pedir ayuda a un familiar, lo que evitó que la situación tuviera consecuencias aún más graves.

A esa serie de episodios sumaron otro dato que inquieta al barrio: aseguran que durante las madrugadas son frecuentes las detonaciones de armas de fuego y que, hace pocos días, una comerciante encontró su camioneta con impactos de bala.

Reclaman más presencia policial

Frente a este escenario, los vecinos solicitaron reforzar los patrullajes de la Comisaría 52 de Centenario y pidieron mantener una reunión con las autoridades policiales para plantear la situación que atraviesa el barrio.

Además, manifestaron su preocupación por las dificultades para realizar denuncias y alertar sobre hechos delictivos. Aseguran que la línea telefónica fija presenta fallas con frecuencia y que eso demora la respuesta ante las emergencias.

La investigación del violento asalto quedó en manos de la Comisaría 52 y de la Oficina de Investigaciones Zona Periferia II, que trabajan con registros de cámaras de seguridad para reconstruir el recorrido de los delincuentes e intentar identificarlos