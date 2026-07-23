Una vecina alertó a la Policía y atraparon a un ladrón que se llevaba una bolsa de cemento de una obra

Un hombre fue detenido este miércoles por la tarde luego de que una vecina lo sorprendiera intentando robar materiales de una obra en construcción de su propiedad, en la ciudad de Centenario. La mujer dio aviso inmediato a la Policía, que acudió al lugar y logró interceptarlo cuando intentaba retirarse.

El hecho ocurrió alrededor de las 19:45, mientras efectivos de la División Motorizada DEMOSE realizaban tareas de patrullaje preventivo en la jurisdicción de la Comisaría 52°. Con la descripción aportada por la denunciante, los uniformados se dirigieron rápidamente al predio señalado.

El delincuente intentó sustraer materiales de una construcción, pero fue descubierto y detenido.

Al llegar, encontraron al delincuente cuando se alejaba con una mochila que contenía una bolsa de cemento, la cual habría sido sustraída de la obra. Ante esa situación, los policías procedieron a demorarlo en el lugar.

Posteriormente, los efectivos verificaron la identidad del hombre mediante el Centro de Análisis Criminal. El informe indicó que registraba antecedentes, aunque no tenía pedidos de captura ni restricciones judiciales vigentes.

Finalmente, el demorado fue trasladado a la sede policial, donde quedó a disposición de las autoridades para las actuaciones correspondientes en el marco de la investigación del hecho.