Un adolescente de 17 años fue detenido en Rawson, San Juan, tras amenazar de muerte a efectivos de la Policía de San Juan utilizando un arma de fabricación casera, conocida popularmente como tumbera. El hecho ocurrió en la manzana 10 del barrio La Estación, cuando el personal del Comando Radioeléctrico Sur intervenía para disolver una pelea callejera en la vía pública.

El menor enfrentó a los uniformados al grito de "¡Los voy a matar, dejen a mi papá!", apuntándoles directamente para evitar la detención de su progenitor, quien participaba de la riña. Tras un intento de fuga hacia el interior de su vivienda, el joven fue reducido por el personal policial.

Actualmente, el imputado se encuentra alojado en el Centro de Admisión y Derivación (CAD) por disposición del Primer Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, imputado por el delito de amenazas agravadas por el uso de arma. El arma casera fue secuestrada, constatándose que no poseía municiones en su interior.

Los detalles de la gresca en el barrio La Estación

Según el portal Diario de Cuyo, el procedimiento comenzó a partir de un llamado de emergencia que alertó al Comando Radioeléctrico Sur sobre una riña entre varias personas en la vía pública. Al llegar a la manzana 10, los agentes policiales comenzaron las maniobras de dispersión y sujeción de los involucrados para restablecer el orden.

Fue en ese instante cuando el adolescente salió de un domicilio portando un arma de fabricación casera, confeccionada con dos caños de gas soldados. El joven apuntó tanto a los efectivos actuantes como a los civiles presentes en el lugar, generando momentos de extrema tensión.

Intento de fuga y resistencia a la autoridad

Al notar que las fuerzas de seguridad avanzaban para neutralizar la amenaza, el menor de edad intentó replegarse y buscar refugio dentro de su propiedad. Sin embargo, los policías lograron alcanzarlo y reducirlo a pocos metros del ingreso de la vivienda.

Según consta en el acta del operativo policial, el joven opuso una tenaz resistencia física durante el arresto, lo que obligó a los uniformados a aplicar técnicas de inmovilización para concretar la aprehensión sin reportar heridos de gravedad.

La decisión judicial sobre el menor

Los peritos de la fuerza policial procedieron al secuestro de la tumbera. Tras una minuciosa inspección en la escena, las autoridades confirmaron que el artefacto no contenía cartuchos ni municiones aptas para el disparo al momento del ataque.

La situación legal del implicado quedó bajo la órbita del Primer Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia. El magistrado interviniente ordenó el inicio de una causa penal caratulada como amenazas agravadas por el uso de arma y dispuso el traslado inmediato del joven al Centro de Admisión y Derivación (CAD), donde permanecerá bajo custodia estatal.