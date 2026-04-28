Este martes, personal de la Oficina de Investigaciones Periferia II de la Comisaría 52°, con la colaboración de personal de la Uespo, realizaron allanamientos en los Barrios del Alto y Tranhue, ambos de Centenario. También intervino la Unidad Fiscal de Actuación Genérica.

Los allanamientos derivaron de una denuncia por lesiones graves agravadas que se había realizado tiempo atrás en la Comisaría 52°.

Durante los operativos, se procedió a la identificación de los moradores de los respectivos domicilios, quedando dos hombres detenidos. Se secuestró un arma de fuego tipo pistola marca Bersa, calibre 9mm; 2 cargadores y 67 cartuchos, todos calibre 9mm; un correaje, un porta cargador y una pistolera, todos elementos de interés para la causa.

Además, se hallaron dos plantas de cannabis sativa, un total de 2,752 kg. de cogollo y múltiples ramas en proceso de secado de la misma sustancia. Todo fue secuestrado por personal de Antinarcóticos.

El fortalecimiento de las tareas de investigación y la dotación de mejores recursos para policía son ejes fundamentales para combatir el narcotráfico y garantizar el bienestar de la comunidad.