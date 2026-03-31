Al menos dos transformadores fueron robados del loteo Nuevo Rocío, ubicado en la calle 0 del barrio Nueva España de Centenario. Los equipos habían sido colocados recientemente junto a su estructura de soporte, que fue lo único que quedó tras el hecho.

El episodio fue advertido por vecinos, quienes difundieron videos en redes sociales donde se observa el aceite derramado de los equipos en el lugar.

Sospechan de una banda organizada

De acuerdo con las primeras hipótesis, los autores del robo habrían actuado con tiempo y planificación, aprovechando que en el loteo aún no hay construcciones ni circulación constante de personas.

Se investiga la posible participación de una banda que habría utilizado camionetas o camiones, además de herramientas específicas, para retirar los transformadores sin dejar rastros inmediatos.

Equipos no pertenecían a EPEN

En un primer momento se creyó que los transformadores correspondían al Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), pero luego se confirmó que habían sido instalados por la empresa desarrolladora del loteo.

Este dato es relevante para la investigación, ya que podría modificar la trazabilidad de los equipos y las responsabilidades sobre su instalación y resguardo.

Investigación en curso

Hasta el momento no se informó sobre personas detenidas. El caso se encuentra bajo investigación para determinar la autoría del robo y el destino de los transformadores sustraídos.

No se descarta que los equipos hayan sido desarmados para la venta de materiales o trasladados a otro punto para su reutilización.