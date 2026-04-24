Tenía de todo: cayó con un arsenal, munición antiaérea y droga en Neuquén

A raíz de una causa por amenaza con arma de fuego, personal de la Policía de la provincia de Neuquén realizó este viernes tres allanamientos en simultáneo en la zona Centro Oeste de la ciudad de Neuquén. Como resultado, los uniformados secuestraron un sorprendente arsenal que incluía una pistola 9 milímetros lista para disparar, un chaleco antibalas del Ejército Argentino y munición antiaérea. También encontraron cogollos de marihuana y procedieron a la clausura de un comercio que presentaba irregularidades.

El comisario inspector Miguel Arjona, quien encabeza el departamento de Delitos contra la Propiedad y Leyes Especiales (DDyLE), brindó detalles de las actuaciones realizadas y cuáles podrían ser lo próximos pasos de la causa.

Respecto de la identidad de la persona amenazada, Arjona explicó que al momento no han podido establecer quién es, pero indicó cómo lograron dar con los domicilios que se allanaron. "Se ha hecho un trabajo de oficio a raíz de reclamos de seguridad de algunos vecinos que conocen a esta persona que habría amenazado a un transeúnte porque le estacionaban vehículos delante de un comercio que tiene", señaló el comisario inspector en una entrevista en el programa Entretiempo, que se emite por AM 550.

Los sorprendentes detalles del arsenal secuestrado

Arjona explicó que gracias a un video aportado por un vecino (cuya identidad no trascendió), la Policía pudo observar cómo el acusado realizaba amenazas con un arma de fuego. "Ingresamos a esos a esos tres domicilios donde en un comercio, que esta persona atiende, y se pudo encontrar el arma de fuego de la cual estamos hablando: una pistola 9 mm, que por cómo la hemos encontrado, estaría en condiciones de ser disparada. Se encontró también un chaleco táctico-militar de del Ejército Argentino y, más o menos, unas 60 municiones 9 mm y nos llamó mucho la atención que también se ha encontrado munición calibre 40, es un cartucho de unos 40 a 45 centímetro de largo que es utilizado por la artillería antiaérea", enumeró.

Cogollos de marihuana e imputación de los detenidos

En uno de los domicilios allanados, la Policía encontró un frasco con sustancia vegetal que era compatible con droga. A raíz de las sospechas, le dieron aviso a la División Antinarcóticos quien, con la ayuda de un can detector, corroboraron que se trataba de cogollos de cannabis sativa.

El comisario inspector explicó cuál es la situación procesal de los dos demorados. "De las dos personas, uno sería el presunto implicado, el investigado de este hecho del cual estamos haciendo referencia y un empleado. Ambos son mayores de edad y fueron trasladados al departamento de Delitos contra la Propiedad y Leyes Especiales y después, por directiva del fiscal interviniente, fueron notificados de la imputación en el en el hecho que se investiga y fueron liberados", precisó.

Qué irregularidades encontraron en el comercio allanado

Sobre el final de la entrevista, Arjona explicó que en el comercio allanado en la zona centro-oeste de Neuquén se encontró una serie de irregularidades. "Se le dio intervención al a personal de Comercio de la Municipalidad de Neuquén, el cual procedió a la clausura preventiva en razón de que detectaron eh mercadería en mal estado, algunos productos vencidos. También tenía la licencia comercial vencida y la falta de algunos elementos de seguridad (matafuegos)", concluyó.

La entrevista completa al comisario inspector Miguel Arjona