Este sábado por la mañana se realizaron tres allanamientos en el barrio Bella Vista de Centenario, en el marco de una investigación por disparos efectuados semanas atrás contra una vivienda de la zona. El hecho, ocurrido durante marzo, no dejó personas heridas, pero generó preocupación entre vecinos.

La investigación se centró en un grupo de personas que se movilizaban en motocicletas y desde allí habrían efectuado los disparos. En el lugar del ataque, en su momento, se habían encontrado al menos 10 vainas calibre 9 milímetros y ocho proyectiles deformados.

Los procedimientos se llevaron adelante en viviendas de la segunda meseta con la participación de personal de la Comisaría 52, Comisaría Quinta, Comisaría 49, la Oficina de Investigaciones de la Zona Periferia II, el Departamento Metropolitana y UESPO, con autorización de la Fiscalía de Actuación Genérica.

Como resultado, demoraron a tres hombres, uno de ellos señalado como posible involucrado directo en el episodio investigado. Durante los operativos también se secuestraron distintas armas y elementos vinculados.

Entre lo incautado se encontró un revólver calibre 38 con seis cartuchos, una escopeta calibre 16, un cargador con capacidad para 13 municiones y una caja plástica vinculada a armamento.

Marihuana en uno de los domicilios

En uno de los lugares allanados, el personal detectó plantas de marihuana de aproximadamente 1,60 metros de altura, además de cogollos ya procesados. La intervención quedó a cargo de la División Antinarcóticos, que procedió al secuestro del material.

Las personas demoradas fueron trasladadas a una dependencia policial y quedaron a disposición de la justicia, que deberá definir en las próximas horas su situación procesal en el marco de la causa.