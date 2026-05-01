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San martín y vista hermosa

Investigan un ataque a tiros en Centenario: encontraron pistolas, municiones e insignias

Los procedimientos se realizaron en distintos barrios y permitieron incautar pistolas, cargadores y municiones. También demoraron a una mujer y secuestraron elementos vinculados a la causa.

 

Por Lucas Sandoval

Redactor en Mejor Informado. Productor de Entretiempo por AM550 y Canal 24/7.
Jueves, 30 de abril de 2026 a las 21:14
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En los inmuebles, el personal encontró además prendas e insignias policiales, que quedaron bajo análisis en el marco de la causa.

La Policía de Neuquén avanzó con dos allanamientos en Centenario tras una investigación por disparos contra una vivienda del barrio 173 Viviendas. Los procedimientos se concretaron este jueves y permitieron secuestrar armas, municiones y otros elementos de interés.

El ataque se registró días atrás en una casa del sector. En el lugar quedaron vainas servidas y varios impactos en la estructura. A partir de ese escenario, los investigadores reunieron testimonios, analizaron registros fílmicos y lograron ubicar a un sospechoso vinculado al episodio.

 

Los operativos permitieron secuestrar armas y municiones

Con las pruebas reunidas, la fiscalía autorizó allanamientos en domicilios de los barrios San Martín y Vista Hermosa. Personal de la Oficina de Investigaciones Periferia II con la colaboración de personal de UESPO y Metropolitana ingresaron a las viviendas y realizaron requisas en busca de elementos vinculados al ataque.

Los operativos se desplegaron en viviendas de los barrios San Martín y Vista Hermosa, donde se reunieron pruebas clave para la investigación.

Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron dos armas de fuego, una pistola calibre .45 y otra calibre .380. También incautaron cargadores y una cantidad importante de municiones de distintos calibres.

La causa se inició luego de un ataque armado en el barrio 137 Viviendas.

En los inmuebles, el personal encontró además prendas e insignias policiales, que quedaron bajo análisis en el marco de la causa.

 

La Policía demoró a una mujer durante el procedimiento

En uno de los domicilios, los uniformados identificaron a los ocupantes y demoraron a una mujer mayor de edad. La medida se adoptó en el marco de la investigación en curso.

Desde la fuerza policial indicaron que los elementos secuestrados y la persona demorada quedaron a disposición de la Justicia. La causa continúa en etapa de recolección de pruebas para determinar responsabilidades.

 

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