La Policía de Neuquén avanzó con dos allanamientos en Centenario tras una investigación por disparos contra una vivienda del barrio 173 Viviendas. Los procedimientos se concretaron este jueves y permitieron secuestrar armas, municiones y otros elementos de interés.

El ataque se registró días atrás en una casa del sector. En el lugar quedaron vainas servidas y varios impactos en la estructura. A partir de ese escenario, los investigadores reunieron testimonios, analizaron registros fílmicos y lograron ubicar a un sospechoso vinculado al episodio.

Los operativos permitieron secuestrar armas y municiones

Con las pruebas reunidas, la fiscalía autorizó allanamientos en domicilios de los barrios San Martín y Vista Hermosa. Personal de la Oficina de Investigaciones Periferia II con la colaboración de personal de UESPO y Metropolitana ingresaron a las viviendas y realizaron requisas en busca de elementos vinculados al ataque.

Los operativos se desplegaron en viviendas de los barrios San Martín y Vista Hermosa, donde se reunieron pruebas clave para la investigación.

Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron dos armas de fuego, una pistola calibre .45 y otra calibre .380. También incautaron cargadores y una cantidad importante de municiones de distintos calibres.

La causa se inició luego de un ataque armado en el barrio 137 Viviendas.

En los inmuebles, el personal encontró además prendas e insignias policiales, que quedaron bajo análisis en el marco de la causa.

La Policía demoró a una mujer durante el procedimiento

En uno de los domicilios, los uniformados identificaron a los ocupantes y demoraron a una mujer mayor de edad. La medida se adoptó en el marco de la investigación en curso.

Desde la fuerza policial indicaron que los elementos secuestrados y la persona demorada quedaron a disposición de la Justicia. La causa continúa en etapa de recolección de pruebas para determinar responsabilidades.