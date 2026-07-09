Una investigación encabezada por el Departamento Delitos Económicos (DDE) de la Policía del Neuquén permitió desarticular una maniobra de extorsión bajo la modalidad de "secuestro virtual", mediante dos allanamientos simultáneos realizados en las ciudades de Neuquén y Plottier.

Como resultado del operativo, la Policía detuvo a cuatro hombres mayores de edad, secuestraron el vehículo utilizado para cometer el delito y numerosos elementos de interés para la causa.

Cómo fue la modalidad para robar dólares y pesos

La investigación se inició a partir de la denuncia de un vecino de Plottier, quien recibió un llamado telefónico en el que delincuentes le hicieron creer que su hija había sido secuestrada.

Bajo esa falsa amenaza, la víctima entregó un total 2.200.000 pesos y 1.700 dólares estadounidenses a una persona que fue a retirarla a su casa en un auto. Poco después, al comunicarse con su hija, comprobó que nunca había estado privada de su libertad, confirmando que había sido víctima de una maniobra extorsiva.

A partir de la denuncia, los investigadores llevaron adelante un trabajo que incluyó análisis tecnológico, seguimiento del vehículo involucrado y diversas tareas investigativas. Gracias a ese trabajo se pudo identificar el rodado utilizado así como los domicilios vinculados con los presuntos responsables.

Qué había en los allanamientos

Con las pruebas reunidas, la Unidad Fiscal de Delitos Económicos solicitó las órdenes de allanamiento, que fueron ejecutadas en forma simultánea. En el procedimiento realizado en Neuquén se secuestró el automóvil utilizado en la maniobra, dinero en efectivo, diez teléfonos celulares, tres routers y otros equipos informáticos, además de concretarse la detención de cuatro hombres mayores de edad.

En el operativo también participó personal del Departamento Sustracción Automotores, que verificó quince vehículos sin detectar irregularidades. En tanto, en el allanamiento efectuado en Plottier se incautaron teléfonos celulares y un router, elementos que serán sometidos a pericias.