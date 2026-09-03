La Policía del Neuquén realizó este jueves una serie de allanamientos en distintos sectores de la ciudad de Neuquén, en el marco de una investigación judicial. Como resultado, dos personas mayores de edad fueron demoradas y se secuestraron drogas y municiones.

El procedimiento principal se concretó en Colonia Rural Nueva Esperanza II, donde los efectivos encontraron más de 900 gramos de cannabis y 79 gramos de clorhidrato de cocaína, además de dos cartuchos de distintos calibres.

Otro allanamiento se realizó en una vivienda del barrio Hipódromo, donde fueron secuestrados cinco cartuchos calibre .32. No hubo personas demoradas en ese procedimiento. Las dos personas demoradas recuperaron posteriormente la libertad y quedaron supeditadas a la causa.

El primer allanamiento terminó con dos demorados

Las diligencias se desarrollaron durante la mañana del jueves y estuvieron a cargo de efectivos de la Comisaría 20° del barrio Parque Industrial, con apoyo del Departamento UESPO y del Departamento Seguridad Metropolitana.

El operativo principal tuvo lugar en Colonia Rural Nueva Esperanza II, donde fueron demoradas dos personas mayores de edad que estarían vinculadas con la investigación judicial.

Durante la inspección de la vivienda, los policías encontraron más de 900 gramos de cannabis, tanto en forma compactada como en estado natural.

También fueron hallados 79 gramos de clorhidrato de cocaína, por lo que intervino el Departamento Antinarcóticos.

La dependencia realizó las diligencias correspondientes bajo las directivas de la Unidad Fiscal de Narcocriminalidad.

Además de las sustancias, en ese domicilio fueron secuestrados dos cartuchos de distintos calibres.

El segundo procedimiento fue en el barrio Hipódromo

El despliegue policial incluyó un segundo allanamiento en el barrio Hipódromo de la ciudad de Neuquén.

En ese domicilio los efectivos inspeccionaron una vivienda y encontraron cinco cartuchos calibre .32.

A diferencia del procedimiento realizado en Colonia Rural Nueva Esperanza II, no se registraron personas demoradas durante este allanamiento.

Los elementos encontrados quedaron incorporados a las actuaciones judiciales correspondientes.

¿Qué pasó con las dos personas demoradas?

Luego de los procedimientos, las dos personas demoradas fueron sometidas a las diligencias de rigor.

Por disposición de la Fiscalía de Actuación Genérica, ambas recuperaron la libertad, aunque quedaron supeditadas a la causa judicial.

Esto significa que, por el momento, no permanecen detenidas, pero continúan vinculadas al expediente y deberán quedar a disposición de la Justicia ante las medidas que puedan disponerse durante el avance de la investigación.

Una investigación que involucró a varias unidades policiales

El operativo requirió la participación de distintas áreas de la Policía del Neuquén.

La Comisaría 20°, con jurisdicción en el sector de Parque Industrial, estuvo a cargo de las diligencias y contó con la colaboración del Departamento UESPO y de Seguridad Metropolitana.

Por el hallazgo de las sustancias, además, tomó intervención el Departamento Antinarcóticos, bajo las instrucciones de la Unidad Fiscal de Narcocriminalidad.

La intervención de distintas unidades responde a la naturaleza de los elementos encontrados y a las diferentes actuaciones que deben realizarse sobre las sustancias y la munición secuestrada.

El antecedente de otros allanamientos en Neuquén

Los procedimientos se producen en un contexto de distintos operativos recientes realizados por la Policía del Neuquén, en los que investigaciones originadas por delitos diferentes terminaron con el hallazgo de drogas, armas o municiones.

A fines de agosto, por ejemplo, cuatro allanamientos realizados en la ciudad de Neuquén a partir de una investigación por un robo permitieron secuestrar un arma calibre 9 milímetros, cargadores, numerosas municiones y cannabis, además de otros elementos.

También en abril, una investigación por amenazas derivó en tres allanamientos en la capital neuquina, donde fueron encontrados armas, municiones y marihuana, entre otros elementos.