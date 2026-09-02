Balearon una casa en el barrio Confluencia: 10 detenidos, armas, drogas y dos autos secuestrados

Diez hombres fueron demorados este martes tras tres allanamientos realizados en los barrios Confluencia y Sapere, en el marco de una investigación por una balacera contra una vivienda ocurrida a mediados de agosto. Durante los procedimientos, la Policía secuestró armas de fuego, municiones, vehículos, estupefacientes y otros elementos que podrían estar vinculados con el ataque.

La investigación se inició a partir de una denuncia por un presunto abuso de arma ocurrido en una casa del barrio Confluencia. A partir de las primeras averiguaciones, los investigadores lograron reunir elementos que permitieron avanzar con las medidas judiciales concretadas el martes 1 de septiembre.

Tres allanamientos en Confluencia y Sapere

Las diligencias fueron realizadas en tres domicilios: dos ubicados en el barrio Confluencia y uno en Sapere. El operativo estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría 19° y de la Oficina de Investigaciones Zona Este, con la colaboración de distintas unidades especiales.

Los investigadores secuestraron armas de fuego, municiones, estupefacientes y dos vehículos vinculados con la causa.

Los procedimientos tuvieron como objetivo avanzar sobre personas y elementos que podrían estar relacionados con la balacera denunciada en agosto. Como resultado de los allanamientos, los investigadores secuestraron armas de fuego y municiones de diferentes calibres, además de dos vehículos y estupefacientes. También fueron encontrados otros elementos considerados de interés para la causa, que quedaron a disposición de la Justicia para su análisis.

Diez hombres fueron demorados

Durante el despliegue policial, diez hombres fueron demorados. Luego de las diligencias correspondientes, dos de ellos fueron notificados de la imputación relacionada con la investigación y posteriormente recuperaron la libertad.

Dos demorados fueron imputados tras los procedimientos y recuperaron la libertad, supeditados al avance judicial.

Ambos quedaron supeditados a la causa, de acuerdo con las disposiciones adoptadas por el magistrado que interviene en el expediente. La situación del resto de los demorados quedó sujeta al avance de la investigación y al análisis de los elementos secuestrados durante los procedimientos.