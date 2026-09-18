Dos hombres fueron detenidos en Neuquén capital en el marco de una investigación por un robo calificado con arma de fuego. Las detenciones se concretaron luego de una serie de allanamientos realizados en distintos barrios de la ciudad, donde además se secuestraron elementos que podrían ser clave para avanzar en la causa.

Los procedimientos fueron realizados por efectivos de la Comisaría Tercera de Neuquén, con la colaboración de personal de la Oficina de Investigaciones Zona Sur y otras unidades policiales de apoyo.

Por disposición de la Fiscalía de Robos y Hurtos, los investigadores llevaron adelante cinco allanamientos en los barrios Toma 7 de Mayo, Rincón del Valle y San Lorenzo Sur, como parte de las tareas destinadas a identificar a los responsables del hecho.

Durante los operativos fueron demorados dos hombres, de 20 y 30 años, quienes quedaron vinculados a la investigación como presuntos autores del robo. Posteriormente, ambos fueron detenidos y trasladados a dependencias policiales, donde permanecen a disposición de la Justicia.

Uno de los principales secuestros fue un Volkswagen Gol de color gris, vehículo que, según la investigación, habría sido utilizado durante el robo. También se incautaron prendas de vestir y teléfonos celulares, elementos que serán incorporados a la causa y sometidos a las pericias correspondientes.

Pero la investigación tuvo otro resultado durante la requisa del automóvil. En el interior del vehículo, los efectivos encontraron un cargador con municiones calibre 9 milímetros, que fue secuestrado y quedó a disposición de la autoridad judicial.

Con los procedimientos realizados, la Policía logró avanzar en la identificación y detención de dos sospechosos y reunió nuevos elementos para intentar determinar cómo se produjo el robo y cuál fue la participación de cada uno de los involucrados.

Los dos detenidos continúan a disposición de la autoridad judicial interviniente, mientras avanza la investigación.