Dos hombres fueron condenados a tres años de ejecución condicional por un robo cometido en un departamento de la ciudad de Neuquén, al que ingresaron junto con una mujer luego de simular una operación de venta de dólares.

Como parte del acuerdo impulsado por la fiscal del caso Valeria Panozzo y con el aval de la víctima, Mauro Agustín Rodríguez y Lucas Damián Boragni repararon el daño con $1.650.000 que sus familias reunieron.

Cómo fue el robo

El hecho ocurrió el 18 de junio de 2026, en un departamento de calle Salta 246. Los condenados acordaron con una de las víctimas una supuesta compra y venta de dólares. Cuando la persona llegó acompañada por su hermana, ambos hombres las redujeron, las ataron de pies y manos con cinta de embalar y les robaron U$D1.100, $180.000 y dos teléfonos celulares.

Las víctimas lograron desatarse y pidieron auxilio desde el balcón. Un amigo de una de ellas persiguió a los autores durante unas ocho cuadras y logró reducir a Rodríguez y Boragni. La mujer que había participado del robo escapó.

La investigación permitió incorporar registros de las cámaras del edificio, realizar comparaciones de imágenes y recuperar parte del dinero sustraído. Además, se reunieron testimonios de las víctimas, del hombre que persiguió a los condenados y de los policías que intervinieron en el procedimiento.

La reparación

El pago de $1.650.000 fue uno de los aspectos considerados para acordar la pena. La defensa explicó que el dinero fue reunido con el aporte de las familias de ambos condenados y que la víctima manifestó su conformidad con el acuerdo.

Panozzo también consideró como atenuantes el reconocimiento de responsabilidad y la falta de condenas previas.

Además de la pena condicional, durante tres años deberán mantener actualizado su domicilio, presentarse cada cuatro meses ante el organismo de control, no cometer nuevos delitos, no consumir estupefacientes y moderar el consumo de alcohol.

El juez Lucas Yancarelli homologó el acuerdo y dispuso la libertad de Rodríguez una vez constatado el domicilio que fijó en Merlo, provincia de Buenos Aires. Boragni quedó a disposición del Poder Judicial de Morón, donde permanece vigente una medida de detención.