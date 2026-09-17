La Policía de Neuquén realizó un allanamiento y una requisa vehicular en un domicilio de Cutral Co a partir de una investigación por la presunta comercialización ilegal de fauna silvestre y exótica. Durante el procedimiento fueron secuestrados tres erizos africanos, además de elementos utilizados para el cuidado de animales.

El operativo fue realizado por personal de la División Delitos Ambientales, con la participación de efectivos de la Dirección Seguridad de la Comarca, personal especializado de Guardafauna de la Provincia de Neuquén y áreas municipales.

Además de los animales, los investigadores encontraron un arma de fuego y municiones, junto con otros elementos considerados de interés para la causa. El propietario del comercio fue demorado y quedó sujeto a la investigación.

Tres erizos africanos quedaron bajo resguardo de Guardafauna

Los tres ejemplares de erizo africano fueron puestos a disposición del personal de Guardafauna, que intervino para determinar las condiciones de resguardo de los animales.

Durante el procedimiento también se secuestraron distintos productos relacionados con la tenencia y cuidado de animales, entre ellos elementos de higiene y medicamentos veterinarios.

La investigación se había iniciado a partir de una denuncia vinculada con la presunta comercialización ilegal de especies silvestres y exóticas en un comercio de Cutral Co.

El procedimiento permitió reunir nuevos elementos para determinar el origen de los animales, las condiciones en las que eran mantenidos y si existía autorización para su tenencia y eventual comercialización.

El hallazgo del arma abrió otro frente de investigación

El operativo tuvo además un componente ajeno a la investigación ambiental: durante el allanamiento fue encontrado un arma de fuego junto con municiones.

Por el momento, la información difundida no establece si el arma estaba directamente relacionada con la presunta actividad de comercialización de fauna. Su hallazgo quedó incorporado entre los elementos secuestrados durante el procedimiento y deberá ser analizado dentro de las actuaciones correspondientes.

El propietario del comercio fue demorado, aunque la información disponible no indica que haya sido imputado por un delito específico a raíz del hallazgo.

La comercialización de especies exóticas volvió a ser noticia en Neuquén

El procedimiento de Cutral Co se produce en un contexto de varios operativos recientes relacionados con la tenencia y comercialización de animales exóticos en Neuquén.

Durante septiembre, otros allanamientos realizados en la ciudad de Neuquén permitieron rescatar erizos africanos y distintas especies exóticas. En uno de esos procedimientos fueron encontrados un erizo africano, siete axolotes, tres hámsters, un cobayo y un ratón ruso.

Días antes, además, la Policía había rescatado cinco erizos africanos que presuntamente eran ofrecidos a través de redes sociales. Los animales quedaron bajo control de Guardafauna después del procedimiento.

La reiteración de casos llevó a la Dirección Provincial de Fauna a advertir sobre los riesgos vinculados con la introducción y comercialización de especies que no forman parte de la fauna autóctona de la provincia.

Qué dice la normativa sobre la fauna exótica

Los controles sobre la tenencia y comercialización de fauna en Neuquén se encuentran vinculados con la normativa nacional y provincial.

Entre las normas mencionadas en procedimientos recientes se encuentran la Ley Nacional 22.421 de Conservación de la Fauna y la Ley Provincial 2.539, que establece pautas para la conservación, manejo y aprovechamiento de la fauna silvestre dentro del territorio neuquino.

La cuestión no se limita únicamente a determinar si un animal está siendo ofrecido a la venta. Las autoridades también pueden investigar su procedencia, tenencia, traslado, documentación y condiciones de comercialización.

Esto adquiere particular importancia en el caso de las especies exóticas, debido a los posibles efectos ambientales y sanitarios que puede generar su introducción fuera de sus ambientes naturales.

Los erizos africanos ya protagonizaron varios procedimientos

Los casos registrados durante septiembre muestran que los erizos africanos se convirtieron en una de las especies que aparecen con mayor frecuencia en investigaciones recientes por presunta comercialización irregular en Neuquén.

En uno de los procedimientos realizados en la capital provincial fueron rescatados cinco ejemplares, mientras que posteriormente apareció otro erizo durante un nuevo allanamiento. Una de las hembras rescatadas incluso tuvo una cría mientras permanecía bajo resguardo, por lo que el número total de ejemplares recuperados llegó a siete.

Desde Fauna también señalaron que la preocupación no pasa únicamente por la situación de los animales incautados. La introducción de especies exóticas puede generar problemas ambientales y sanitarios, especialmente si determinadas especies logran adaptarse, reproducirse o transmitir enfermedades.

¿Qué pasará con los animales secuestrados?

Los tres erizos africanos quedaron a disposición de Guardafauna, mientras continúa la investigación sobre la presunta comercialización ilegal.

En paralelo, deberán determinarse las circunstancias relacionadas con el arma de fuego y las municiones encontradas durante el procedimiento.

También se labraron actas municipales por las infracciones constatadas en el lugar.

El caso continuará bajo intervención de los organismos policiales, ambientales, municipales y judiciales que participan de la investigación. El destino definitivo de los animales y las eventuales sanciones dependerán de las actuaciones administrativas y judiciales que se desarrollen.