Un llamado anónimo, un mes y medio de investigación y una vivienda bajo sospecha. Así se llegó a un allanamiento en el barrio Don Bosco de Cipolletti, donde la Policía encontró cocaína fraccionada para la venta, marihuana, sustancias utilizadas para estirar los estupefacientes, dinero en efectivo y elementos vinculados con la comercialización. Dos personas quedaron bajo la lupa de la Justicia Federal, aunque solamente una mujer fue trasladada a una dependencia policial para ser identificada y notificada de la formación de una causa judicial.

La historia comenzó con una denuncia recibida a través de la línea gratuita y confidencial 0800-3334124. El dato apuntaba a una vivienda de calle González Larrosa al 1400, donde presuntamente funcionaba un punto de venta de drogas al menudeo. No hubo un allanamiento inmediato ni una irrupción basada solamente en una sospecha. Los investigadores de la Delegación Toxicomanía y Leyes Especiales de Cipolletti trabajaron durante aproximadamente 45 días para reunir información y elementos que permitieran avanzar judicialmente.

Durante el allanamiento secuestraron cocaína fraccionada, marihuana, dinero en efectivo y elementos vinculados con la venta de drogas.

Durante ese tiempo, el domicilio quedó bajo investigación. La información incorporada permitió sostener la sospecha sobre una actividad de comercialización de estupefacientes y solicitar finalmente una orden de allanamiento. La medida fue supervisada por la Unidad Fiscal Federal de General Roca, a través del Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos, y autorizada por el juez federal de Garantías Hugo Horacio Greca.

Ayer, durante la tarde, llegó el momento de ingresar. El procedimiento se realizó en la vivienda de González Larrosa al 1400, con personal de Toxicomanía y la colaboración del grupo especial COER de Cipolletti. Adentro encontraron cocaína distribuida en envoltorios, una modalidad de fraccionamiento compatible con la venta al menudeo que había originado la investigación.

Pero no fue lo único. También apareció una sustancia blanca que sería utilizada para estirar la cocaína y aumentar el volumen de lo que luego se comercializa. A eso se sumó marihuana, cuya presencia fue confirmada mediante reactivos químicos. Una balanza digital de precisión, dinero en efectivo y teléfonos celulares completaron el listado de elementos secuestrados.

La combinación de cocaína fraccionada, una balanza y sustancias presuntamente destinadas al estiramiento será uno de los puntos que deberá profundizar la investigación. Los teléfonos celulares también pueden aportar información sobre los contactos y la dinámica de la actividad. Por ahora, los elementos quedaron incorporados a la causa judicial.

El informe policial señala que dos personas están vinculadas con el kiosco narco. Sin embargo, hay una diferencia importante en su situación procesal: solamente una mujer fue trasladada a una unidad policial para establecer su identidad y notificarla de la formación de una causa por infracción a la Ley 23.737. La causa continúa en manos de la Justicia Federal. El allanamiento permitió secuestrar drogas y elementos de interés, pero todavía queda por determinar el alcance de la actividad investigada y las responsabilidades de las personas señaladas.