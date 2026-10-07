Dos personas resultaron heridas este miércoles por la mañana luego de protagonizar un despiste y vuelco sobre la colectora sur de la Ruta 22, en el sector conocido como Tres Puentes, entre Chichinales y General Enrique Godoy.

El siniestro se produjo cuando una camioneta Toyota Hilux perdió adherencia sobre la calzada en un tramo afectado por la acumulación de agua. Según las primeras actuaciones realizadas en el lugar, el vehículo habría sufrido un episodio de acuaplaning mientras descendía del puente, situación que provocó la pérdida de control.

Testigos señalaron que la camioneta comenzó a realizar maniobras de trompo antes de abandonar la cinta asfáltica y terminar volcada sobre la banquina. La violencia del incidente movilizó a efectivos del Cuerpo de Seguridad Vial de Chichinales y de la Subcomisaria 65 de General Enrique Godoy, quienes acudieron para asistir a los ocupantes y asegurar la zona.

Como consecuencia del vuelco, las dos personas que viajaban en el rodado debieron recibir atención médica. Una de ellas presentaba un corte en la zona frontal y fue trasladada junto al conductor al hospital de Ingeniero Huergo para una evaluación más exhaustiva y tareas de observación. Tras el examen médico fue trasladada al hospital de Roca y recibió el alta sobre el mediodía.

Mientras los equipos sanitarios asistían a los heridos, personal policial implementó un operativo preventivo para ordenar la circulación y evitar nuevos incidentes en un sector donde la presencia de agua sobre el pavimento complicaba las condiciones de manejo.