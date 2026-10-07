Un repartidor de Mercado Libre sufrió el robo de su Peugeot Partner mientras realizaba una entrega en Cipolletti. Había dejado el furgón en marcha y con las llaves colocadas cuando descendió para entregar un paquete. La alerta llegó al 911 RN Emergencias y permitió poner en marcha un operativo de búsqueda que terminó con el vehículo localizado y recuperado poco después.

El hecho ocurrió el lunes por la tarde, cuando el trabajador se detuvo sobre calle Primeros Pobladores para cumplir con una de las entregas que tenía previstas. En ese momento bajó del utilitario y dejó el vehículo encendido, una situación que fue aprovechada por desconocidos para llevárselo.

La denuncia activó la intervención del 911 RN Emergencias, desde donde se transmitió la información a los efectivos de la Subcomisaría 79°. Con los datos sobre el vehículo y el posible recorrido de fuga, se desplegó una búsqueda por distintos sectores de Cipolletti. A medida que avanzaba el operativo comenzaron a recibirse nuevos avisos que aportaron información sobre la posible ubicación del furgón. Esa información permitió orientar el rastrillaje hasta encontrar el Peugeot Partner abandonado en la vía pública, sobre una calle ubicada junto al estacionamiento del barrio Managua.

Hasta ese lugar llegó posteriormente el damnificado, un hombre domiciliado en Neuquén, quien confirmó que se trataba del vehículo que utilizaba para desarrollar su trabajo como repartidor de Mercado Libre. Una vez localizado el rodado, se convocó al Gabinete de Criminalística para realizar los peritajes correspondientes y buscar elementos que puedan aportar información para identificar a los responsables del hurto. La investigación quedó en manos de la Justicia.

La Fiscalía de turno fue informada sobre el procedimiento y dispuso la restitución del vehículo a su propietario. En paralelo, se formalizó la denuncia penal y se inició un Legajo de Investigación Preliminar bajo la carátula de hurto de vehículo recuperado.