Una investigación encabezada por la Oficina de Investigaciones Periferia II permitió recuperar un vehículo que tenía pedido de secuestro vigente y secuestrar diversos elementos vinculados a una causa por robo calificado ocurrida días atrás en la ciudad de Centenario. Las tareas se desarrollaron bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos, que interviene en la pesquisa iniciada tras el hecho delictivo. A partir de averiguaciones y trabajos de campo realizados por los investigadores, se logró determinar la posible ubicación del automóvil que habría sido utilizado por los presuntos autores del robo.

El allanamiento se realizó en el Oeste neuquino

Con los datos reunidos durante la investigación, los efectivos realizaron relevamientos en distintos sectores de la ciudad hasta localizar el vehículo en una vivienda del oeste neuquino.

Luego de obtener la correspondiente autorización judicial, personal de Investigaciones Periferia II concretó un allanamiento con el apoyo de efectivos de la Comisaría 21°, personal de Tránsito y peritos de Criminalística.

El auto tenía pedido de secuestro por una causa en Río Negro

Durante la diligencia judicial, los investigadores confirmaron que el automóvil hallado registraba un pedido de secuestro vigente por una denuncia de robo radicada en la provincia de Río Negro. Además, en el inmueble fueron secuestradas tarjetas bancarias, documentación personal perteneciente a terceros, un teléfono celular y una cámara fotográfica profesional.

Un teléfono celular, tarjetas robadas, una cámara fotográfica profesional y documentación incautada en el allanamiento del Oeste neuquino - Foto: Policía de Neuquén

Todos los elementos quedaron a disposición de la Justicia y serán sometidos a distintas pericias para determinar su posible vinculación con el robo investigado y con otros hechos que pudieran estar relacionados.

La investigación continúa para identificar responsabilidades

Fuentes policiales indicaron que la causa continúa en etapa investigativa y que los elementos secuestrados podrían aportar información relevante para identificar a los responsables y reconstruir la mecánica del hecho ocurrido en Centenario.

Al momento de la publicación de esta nota, las autoridades no brindaron detalles sobre eventuales imputaciones ni sobre nuevas medidas judiciales vinculadas al expediente.