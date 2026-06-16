Un nuevo caso de crueldad animal generó conmoción e indignación en Cipolletti. Un perro que presentaba heridas visibles producto de una presunta golpiza fue rescatado en el barrio Costa Norte durante un procedimiento policial que terminó con una persona detenida e imputada por maltrato animal. El animal quedó a salvo y bajo el cuidado de una organización dedicada a la protección de mascotas.

Todo comenzó durante la tarde del domingo, cuando la Policía recibió información sobre un perro herido en un sector del barrio ribereño. La denuncia encendió las alarmas y una comisión de la Comisaría 4 se dirigió de inmediato al lugar para verificar la situación. Al llegar, los efectivos encontraron una escena preocupante: el animal tenía lesiones visibles que evidenciaban que había sufrido una agresión.

Mientras los uniformados realizaban las primeras actuaciones, varios vecinos se acercaron para contar lo que sabían. Según los testimonios recogidos en el lugar, el perro habría sido golpeado durante la noche anterior por la persona que tenía la responsabilidad de cuidarlo. Los relatos permitieron reconstruir parte de lo sucedido y orientaron la investigación.

Con esos elementos, la Policía profundizó las averiguaciones y logró identificar al presunto responsable. A medida que se reunían pruebas y declaraciones, avanzaron las actuaciones judiciales correspondientes. Finalmente, el sospechoso quedó detenido y fue imputado por el delito de maltrato animal, quedando a disposición de la fiscalía de turno.

Sin embargo, la principal preocupación de los efectivos estuvo puesta en el estado del perro. Por esa razón, el animal fue retirado del lugar para evitar que continuara expuesto a una situación de riesgo. Luego fue entregado a personal especializado en protección animal, que asumió la tarea de brindarle atención, seguimiento y recuperación.

El caso provocó un fuerte repudio entre los vecinos y volvió a poner sobre la mesa la problemática de la violencia contra los animales. Además, dejó en evidencia la importancia de las denuncias de la comunidad, ya que la información aportada por quienes presenciaron la situación fue determinante para rescatar al perro.