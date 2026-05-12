Se investiga un nuevo asalto ocurrido en Centenario, sumado a los dos que se dieron durante el fin de semana. Por el momento hay sospechas de una presunta banda, denominada de "las Tornado".
Se trataría de delincuentes del oeste neuquino que cometen robos en localidades vecinas, utilizando motocicletas de tipo enduro robadas.
El último hecho investigado ocurrió la noche de este lunes 11 de mayo, cuando un joven de 19 años fue asaltado cuando charlaba con sus amigos en la calle Leopoldo Lugones y Peatonal 13.
En ese momento dos sujetos con casco llegaron en una moto Tornado color gris y le apuntaron con un arma de fuego para robarle su moto Honda Titan CG color roja.
Los ladrones también le robaron un casco color blanco, azul y negro. Tras esto se dieron a la fuga a toda velocidad en las dos motocicletas y los perdieron de vista.
Personal policial de la Comisaría N°52 fue alertado por vecinos y un móvil acudió a los minutos al lugar para entrevistar al joven asaltado. El birrodado robado tiene patente KYF 265.
Por ahora se investiga si los asaltantes huyeron por Ruta 7 o si se fueron para la zona de mesetas. Se mantiene la hipótesis que serían parte de una banda por los reiterados hechos delictivos de este tipo.