En la mañana de este miércoles, personal de la Comisaría 20° del Parque Industrial realizó dos allanamientos en el marco de una investigación judicial con intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, Diversidades y Delitos Sexuales. Los procedimientos permitieron secuestrar armas, municiones y teléfonos celulares, mientras que un joven de 18 años quedó demorado.

El primer allanamiento se llevó a cabo en el sector Huertas del barrio PIN. Allí, los efectivos no demoraron a ninguna persona, pero secuestraron un teléfono celular que será peritado en el marco de la causa. El dispositivo podría aportar información clave sobre los hechos investigados.

Un joven de 18 años fue demorado y quedó bajo investigación.

En Colonia Rural Nueva Esperanza II, la Policía demoró a un joven de 18 años. Durante el operativo se incautaron un arma de fogueo tipo pistola con municiones, tres vainas servidas calibre .22, restos de una pistola de gas comprimido y otro teléfono celular.

Finalizadas las diligencias, la fiscalía interviniente dispuso el secuestro de todos los elementos incautados y notificó la libertad del joven, supeditada al avance de la causa. Además, se implementaron medidas cautelares vinculadas al caso.



