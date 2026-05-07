La Policía de Neuquén realizó este miércoles un allanamiento en el sector Cordón Colón de la capital provincial, en el marco de una investigación por una presunta estafa con tarjetas de crédito y documentación robada. El operativo terminó con resultados positivos: secuestraron elementos vinculados a la causa, demoraron a una mujer y encontraron drogas en el domicilio.

La investigación fue llevada adelante por la División Estafas y Otras Defraudaciones del Departamento Delitos Económicos, bajo directivas de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos. El caso se inició tras la denuncia de una vecina que reportó el extravío de documentación personal y tarjetas bancarias.

Según informaron fuentes policiales, la damnificada detectó posteriormente compras no autorizadas por más de cuatro millones de pesos en distintos comercios de Neuquén.

Cómo identificaron a la sospechosa

A partir del análisis de registros fílmicos y distintas tareas investigativas, los efectivos lograron identificar a la presunta autora de las maniobras y ubicar el domicilio donde residiría.

Con esa información, la Justicia autorizó un allanamiento que se concretó durante la tarde del miércoles en una vivienda del sector Cordón Colón.

Durante el procedimiento, la Policía secuestró prendas de vestir que coincidirían con las utilizadas en las compras investigadas, además de dinero en efectivo y otros elementos considerados de interés para la causa.

También fue demorada una mujer de 36 años, señalada como presunta responsable de la estafa.

El hallazgo de droga cambió el operativo

Mientras se desarrollaba el allanamiento, los efectivos detectaron la presencia de sustancias estupefacientes en el lugar.

Ante esa situación, intervino personal del Departamento Antinarcóticos, que procedió al secuestro de cannabis sativa y clorhidrato de cocaína.

Como consecuencia, las personas presentes en la vivienda fueron notificadas por una presunta infracción a la Ley Nacional 23.737, que regula los delitos vinculados a estupefacientes en Argentina.

Un delito que crece con el uso de billeteras y tarjetas

Las estafas vinculadas al uso indebido de tarjetas bancarias y documentación extraviada se convirtieron en una modalidad cada vez más frecuente en Neuquén y otras ciudades del país.

En muchos casos, las víctimas detectan los consumos horas o incluso días después del robo o pérdida de sus pertenencias, lo que dificulta frenar las operaciones a tiempo.

Especialistas en seguridad bancaria recomiendan bloquear inmediatamente las tarjetas ante cualquier extravío y revisar movimientos bancarios en tiempo real desde aplicaciones móviles para reducir el impacto económico.

Qué puede pasar ahora con la causa

La investigación continuará bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, que deberá determinar el grado de participación de la mujer demorada y analizar los elementos secuestrados durante el allanamiento.

En paralelo, el hallazgo de droga abrió una segunda línea judicial vinculada a la posible infracción de la Ley de Estupefacientes.

Por el momento, las autoridades no informaron si habrá nuevas imputaciones o más personas involucradas en la maniobra.