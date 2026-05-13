Un operativo realizado este miércoles en el barrio porteño de Monte Castro terminó con el rescate de 20 personas, entre ellas siete menores de edad, en el marco de una investigación por presunta explotación laboral en un taller textil clandestino.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la División Trata de Personas de la Policía de la Ciudad en una vivienda ubicada sobre las calles Bahía Blanca y Arregui.

Según informaron fuentes vinculadas a la causa, las víctimas vivían en condiciones de extrema precariedad dentro del inmueble y trabajaban bajo la modalidad conocida como “cama caliente”, utilizada para describir jornadas laborales continuas con escaso descanso.

La investigación también detectó restricciones para ingresar y salir libremente del lugar, situación que quedó incorporada al expediente judicial.

Durante el allanamiento fueron detenidos una mujer de 45 años y un hombre de 37, señalados como responsables del taller clandestino. Ambos quedaron imputados por infracción a la Ley de Trata. En el lugar, además, se secuestraron 23 máquinas de coser, teléfonos celulares, documentación y cuadernos con anotaciones que ahora serán analizados por la Justicia.

La causa quedó bajo intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°11, subrogado por el juez Ariel Lijo, con actuación de la Secretaría 21 a cargo de Carolina Lores Arnaiz.

Del operativo también participaron organismos de asistencia a víctimas, Migraciones y personal de la Agencia Gubernamental de Control.