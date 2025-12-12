Un local lleno de clientes y empleados sin derechos

El nuevo bazar chino, que en días se convirtió en uno de los comercios más concurridos de la capital neuquina, quedó bajo fuertes acusaciones por parte del Centro de Empleados de Comercio (CEC). El sindicato denunció que el boom de ventas contrasta con un escenario al que describieron como precario, riesgoso y sin controles básicos.

Según la presentación gremial, los empleados trabajan entre 12 y 15 horas diarias, sin descansos adecuados y sin espacios para comer. También señalaron que el personal no cuenta con registración laboral en ninguno de los organismos correspondientes.

Una estructura colapsada y sin condiciones mínimas

El CEC advirtió que todo el personal debe compartir un solo baño, independientemente de la cantidad de trabajadores presentes en cada turno. Además, detallaron que el edificio no posee salidas de emergencia, carece de ventilación adecuada y cuenta con pisos sin ventanas, lo que consideran un riesgo severo tanto para quienes trabajan como para quienes realizan compras.

Las denuncias también remarcan que la masiva afluencia de clientes —con filas que superaron las dos cuadras— agrava aún más las condiciones denunciadas, debido a la falta de infraestructura y de medidas básicas de seguridad.

El sindicato exige controles inmediatos

El gremio inició gestiones para identificar a los responsables del comercio y ya presentó las primeras denuncias formales ante las autoridades. También solicitaron la intervención urgente de la Secretaría de Trabajo y del Municipio para determinar si el local cumple con la normativa laboral y de seguridad vigente.

Las autoridades sindicales remarcan que la combinación de gran afluencia de público, condiciones edilicias deficientes y personal sin registrar plantean un escenario que requiere acciones inmediatas.

Preocupación por la falta de controles

El caso generó inquietud en el sector y entre consumidores que visitaron el local. La denuncia pone el foco en la ausencia de controles en un comercio recién inaugurado, en un momento en el que la ciudad registra un fuerte crecimiento de este tipo de establecimientos.