Lucas Hernández, defensor del PSG y campeón del Mundial de Rusia 2018, se encuentra en el ojo de la tormenta. Una denuncia por presunta trata de personas y empleo no registrado sacude su vida privada: según los acusadores, un matrimonio colombiano y sus tres hijos fueron contratados por Hernández y su esposa, Victoria Triay, para cumplir tareas domésticas y de vigilancia en su residencia de Yvelines entre 2024 y 2025, pero nunca de manera legal.

El expediente, al que tuvo acceso la revista Paris Match, detalla jornadas extenuantes de entre 72 y 84 horas semanales, pagos exclusivamente en efectivo y sin registro en la Seguridad Social francesa. Ni recibos, ni contratos: solo trabajo duro bajo la promesa incumplida de regularización.

El inicio de esta polémica se remonta a junio de 2024, cuando Triay contactó a Marie, una joven enfermera colombiana, durante un tratamiento médico. Promesas de formalizar su situación laboral en Francia la llevaron a viajar en septiembre sin visado ni documentación oficial. Con el tiempo, el resto de la familia se unió al hogar de los Hernández, realizando tareas que iban desde cocinar y cuidar niños hasta vigilancia nocturna, todo sin respaldo legal.

El conflicto escaló en octubre de 2025, cuando Marie y su madre fueron despedidas tras una discusión. Según la denuncia, días después se intentó formalizar la situación con contratos retroactivos, con condiciones distintas a las reales. Incluso se habrían presentado documentos españoles falsos para simular legalidad.

Un hecho insólito marca otro capítulo de la historia: en diciembre de 2024, durante un intento de robo en la mansión, los hombres de la familia repelieron a los intrusos con armas de fuego y cuchillos. Imágenes de cámaras de seguridad y la incautación temporal de un arma registrada forman parte del expediente.

Hasta ahora, la pareja Hernández asegura estar “desconcertada” por las acusaciones. La Fiscalía de Versalles continúa investigando, mientras el escándalo sacude no solo al mundo del fútbol, sino también a la vida privada del campeón del mundo.