Allanaron tres viviendas en Plaza Huincul y dos personas fueron imputadas por drogas

La Policía de Neuquén realizó tres allanamientos en Plaza Huincul en el marco de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes. Como resultado de los procedimientos, una mujer y un hombre fueron imputados penalmente, con intervención de la Fiscalía de Microtráfico.

Las diligencias estuvieron a cargo de personal de la División Antinarcóticos de la Comarca, que llevó adelante casi un mes de tareas investigativas antes de identificar tres viviendas presuntamente vinculadas con la actividad ilegal.

Durante los operativos, los efectivos secuestraron clorhidrato de cocaína, dinero en efectivo, cuatro teléfonos celulares, un dispositivo de cobro electrónico y una camioneta, además de otros elementos considerados de interés para la causa.

Tres domicilios bajo investigación

De acuerdo con la información policial, las tareas previas permitieron identificar tres inmuebles que presuntamente eran utilizados para la venta, el ocultamiento y el fraccionamiento de drogas.

Con esos elementos, se concretaron los allanamientos en distintos puntos de Plaza Huincul. Los procedimientos permitieron reunir elementos que quedaron incorporados a la investigación judicial.

El material secuestrado será relevante para el avance de la causa, aunque no se informaron cantidades de cocaína incautada ni otros detalles sobre los elementos encontrados.

Parte de la evidencia secuestrada durante los tres allanamientos realizados en Plaza Huincul - Foto: Policía del Neuquén

Interviene la Fiscalía de Microtráfico

La investigación cuenta con la intervención de la Fiscalía de Microtráfico, que tiene a su cargo las actuaciones judiciales correspondientes.

Como resultado de los procedimientos, una mujer y un hombre fueron imputados penalmente. La información disponible no precisa los delitos concretos que se les atribuyeron ni las medidas judiciales dispuestas para cada uno.

La imputación no implica una condena: la responsabilidad penal de las personas involucradas deberá determinarse en el marco del proceso judicial.

Estado de la investigación

La causa continúa bajo investigación judicial. Hasta el momento, se informó sobre los tres allanamientos, los elementos secuestrados y la imputación de dos personas. No se descartan más medidas en el marco de la investigación.