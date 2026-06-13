Allanaron una vivienda de Cinco Saltos y secuestraron un rifle en una causa por amenazas y resistencia a la autoridad

Un allanamiento realizado en la ciudad de Cinco Saltos permitió el secuestro de un arma de fuego larga en el marco de una causa que investiga presuntas amenazas calificadas, resistencia a la autoridad y daño calificado. Con el arma incautada, la Justicia buscará determinar su vinculación con amenazas denunciadas..

Cómo fue el procedimiento en Cinco Saltos que terminó con el secuestro de un rifle

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Comisaría 43°, que trabajaban sobre una investigación ya en curso. Luego de haber reunido elementos de prueba y con la autorización judicial correspondiente, realizaron un allanamiento y una requisa vehicular en un domicilio de Cinco Saltos.

Durante el allanamiento, los uniformados realizaron una inspección detallada de la vivienda y de los espacios alcanzados por la medida judicial. El objetivo era localizar elementos vinculados con los hechos denunciados y reunir pruebas que permitieran avanzar en la causa.

Como resultado del operativo, el personal policial secuestró un rifle calibre 22. El arma fue puesta a disposición de las autoridades judiciales intervinientes, que ordenaron las actuaciones de rigor para garantizar su resguardo y la realización de los peritajes correspondientes.

Por qué el rifle es de suma importancia para la causa

Fuentes vinculadas al procedimiento indicaron que el hallazgo constituye un elemento de interés para la investigación, que continúa bajo la órbita de la Justicia. La causa busca determinar responsabilidades y esclarecer las circunstancias de los hechos denunciados.

Desde la fuerza policial destacaron la coordinación entre el personal operativo y los organismos judiciales, un trabajo que permitió concretar la medida y obtener resultados positivos para el expediente.

El procedimiento se enmarca en las acciones de prevención y esclarecimiento de delitos que se desarrollan en el Alto Valle, con el objetivo de aportar pruebas concretas para el avance de las investigaciones y fortalecer la seguridad de la comunidad.