Un adolescente de 17 años, conocido en el ambiente delictivo local, permanece internado en estado grave y con pronóstico reservado tras protagonizar un violento choque en pleno centro de Cinco Saltos. De acuerdo con la reconstrucción realizada por la Policía, el joven circulaba en una motocicleta Keller 110cc. con la que cruzó semáforo en rojo e impactó de lleno contra un automóvil que avanzaba con luz verde. El hecho sumó un capítulo polémico cuando un grupo de personas allegadas al menor retiró la moto de la escena antes de que pudiera ser sometida a las pericias correspondientes.

El hecho ocurrió alrededor de las 18 de ayer, en avenida Roca y 9 de Julio, en una de las intersecciones más transitadas de la ciudad. Un hombre de 41 años conducía un Chevrolet Classic y avanzó para cruzar avenida Roca en dirección a calle Independencia, con luz verde. De manera repentina, apareció la moto a alta velocidad que impactó violentamente contra el sector delantero derecho del auto, golpeando primero el guardabarros y luego la puerta delantera del mismo lateral.

La secuencia fue tan rápida como brutal. El motociclista salió despedido y quedó tendido sobre el asfalto con graves lesiones, mientras vecinos y comerciantes de la zona se acercaban para asistirlo hasta la llegada de los equipos de emergencia. Posteriormente, personal policial identificó al herido, un joven de 17 años muy conocido por los uniformados. Los médicos determinaron que presentaba múltiples hematomas, una fractura proximal de tibia derecha y una fractura de clavícula derecha. Debido a la gravedad del cuadro fue derivado a un centro de mayor complejidad en Cipolletti, donde continúa internado en observación permanente y con estado reservado.

Sin embargo, cuando los efectivos intentaban preservar la escena para la realización de las actuaciones judiciales y los peritajes mecánicos, ocurrió una situación que generó sorpresa entre los investigadores. Según quedó asentado en el procedimiento, un grupo de personas allegadas al adolescente, retiró la motocicleta involucrada y se la llevó del lugar antes de que los peritos pudieran inspeccionarla.

La maniobra obligó a desplegar tareas para localizar el rodado. Horas después, efectivos de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) lograron recuperarlo. Se trataba de una Keller 110cc. de color negro que presentaba importantes faltantes y evidentes signos de deterioro. La moto no tenía carenado delantero, carecía de guardabarros delantero y tampoco contaba con asiento. Además, circulaba sin patente colocada.

De acuerdo con la información que trascendió, los investigadores lograron recuperar grabaciones de cámaras de seguridad en la que se puede ver que el adolescente circulaba a gran velocidad antes del choque.

El caso provocó una fuerte repercusión en Cinco Saltos no sólo por la gravedad del choque, sino también porque el joven ya había sido protagonista de un resonante episodio de violencia ocurrido el año pasado en la plaza San Martín, cuando fue acusado de apuñalar a otro adolescente en pleno centro de la localidad.