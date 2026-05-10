Un trabajador resultó herido con un arma de fuego y un cuchillo tras un asalto en la ruta interprovincial Cinco Saltos - Centenario. La víctima iba en su camioneta por la zona, cuando fue abordado por delincuentes que no solo le dispararon en una mano sino que también lo hirieron con un arma blanca.

El violento hecho ocurrió pocos minutos después de las 7 de la mañana del sábado, a unos 300 metros del sector del cruce y cerca del destacamento policial de Tránsito cincosaltense. Allí el hombre fue interceptado por los ladrones encapuchados que se movilizaban en una motocicleta 150 cc.

Le exigieron las pertenencias y a la fuerza le sacaron una mochila, la víctima intentó resistirse y allí le dispararon y le provocaron los cortes. Los ladrones huyeron a toda velocidad hacia la zona de la rotonda de Ruta 151 de la vecina localidad.

La víctima debió ser asistida por personal policial de la Comisaría Séptima y de salud del hospital local. De acuerdo a lo que se supo, se encontraba fuera de peligro a pesar de las lesiones que presentaba. Por el momento no se tiene información de los responsables del ataque.